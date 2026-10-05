鄭伊健隔30年重臨舊地辦千人FM慶生日 　親任監製包辦細節勁寵粉

1996年，鄭伊健為「黃埔新天地」拍廣告兼唱主題曲《發現》，當年宣傳攻勢一時無兩，成為許多歌迷的集體回憶。事隔30年，伊健於十月三日重臨黃埔Tide舉辦Fanmeet（FM），更一日連開兩場與逾千名歌迷提前慶祝生日，別具意義。同時早前伊健曾預報這次是發佈會，原來發佈新Logo及搞笑說「EKIN風」，原來是風褸，他更即場在台上換新衫，大騷黑色背心露麒麟臂，全場尖叫！

鄭伊健重遊30年前代言舊地辦千人FM慶生日。（公關提供）

勁歌熱舞。（公關提供）

大騷黑色背心露麒麟臂。（公關提供）

親任FM監製一手包辦細節

伊健除了擔任今次FM監製兼導演，一手包辦度rundown到遊戲環節，就連fans打卡點、留言電話亭、以及請全場食人氣雞蛋仔和燒賣等每項體驗，都由他親自策劃和悉心安排。Fans上台玩遊戲的獎品「伊健禮物包」亦由他親自安排，包括人氣長龍店蛋卷、明星飯堂「安利」的隱藏版美食券、解壓小玩具和簽名閃卡等，非常有心思。

伊健一手包辦度rundown到遊戲環節。（公關提供）

勁寵粉啊。（公關提供）

早前他找樂隊Nowhere Boys主音Van的太太Wendy團隊合作設計全新「EKIN風褸」，在FM首度亮相。伊健更邀請Wendy與丈夫上台宣布好消息，二人更即場示範穿上風褸特別功能－「開心到跳舞」。伊健表示：「希望大家著咗呢件『EKIN風褸』都會好開心 ！」

二人更即場示範穿上風褸特別功能。（公關提供）

「鐵粉認證」男歌迷一秒猜中冷門歌

FM中更邀請Fans上台近距離互動玩遊戲，其中「鐵粉認證」遊戲中，有男Fans將冷門歌曲intro和變形海報都能一秒搶答，全場起哄，伊健大讚實至名歸。之後伊健特別安排「大型唱K環節」，於大屏出歌曲卡拉OK版，與全場大合唱《情路狂奔》和《Beautiful Day》。

「鐵粉認證」實至名歸。（公關提供）

全場大合唱《情路狂奔》和《Beautiful Day》。（公關提供）

合體陳光榮拋陳年合照震驚全場

其後伊健邀請合作無間的音樂總監陳光榮登場，宣佈即將把專為演唱會重新編曲的經典歌Demo集結輯成新唱片，FM中透過Fans網上投票選出歌單，並以二人英文名字Ekin和Punk合成取名《EP》，台上大屏幕放出二人陳年合照作為封面，全場爆笑。然後伊健、陳光榮、歌手朱雋言和結他手阿其以acoustic演唱《一起衝一起闖》、《你的我》，以及伊健首張唱片與陳光榮第一首挑選的歌曲《Love is all》。之後他笑說：「Fans成日話我，遲遲都唔出現、好耐先做一次騷、戲又少拍，不過都《值得等》！」之後繼續唱出多首歌曲，包括《爸爸的汽水》，《極速》和《Together》等。

二人陳年合照作為封面。（公關提供）

蘇志威長女親製生日蛋糕送祝福

在FM尾聲，台上屏幕播出來自世界各地伊健Fans示愛和唱歌的合輯影片，伊健表示好感動，主持人陳海寧（Dee姐）率領全場齊聲「生日快樂」並推出生日蛋糕。第一場FM蛋糕由蘇志威的大女蘇君蕎（Yumi）炮製，當伊健介紹她時台下有Fans讚歎：「真係好似劉小慧呀！」Yumi表示多謝並祝福伊健哥哥生日快樂。而在第二場FM結束後，因為Fans熱情大叫encore不肯離場，寵粉伊健再次出場，與每一位Fans擊掌道謝，幸福滿滿，為FM畫下圓滿句號。

全場齊聲「生日快樂」。（公關提供）