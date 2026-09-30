布志綸佛山開唱引爆全場大合唱《森林》　攜紅館班底回鄉演繹搖滾

布志綸《Rock’s Going On》巡唱佛山站，在佛山季華展演中心火熱收官，布志綸登陸祖籍熱土佛山，以超水準現場、全新編曲曲目、沉浸式舞美舞台，為樂迷獻上一場純粹熱血、情懷滿滿的港樂搖滾盛宴。



布志綸《Rock’s Going On》巡唱佛山站火熱收官。（官方提供圖片）

紅館級製作打造沉浸式港樂搖滾

本次《Rock’s Going On》巡演依託全新專輯核心概念重磅打造，佛山站作為本輪巡演的重要場次，全程啓用香港頂配製作班底，由曾操刀Mr.樂隊三場紅館演唱會的知名導演Jacky聯合把控全場品質，從舞台搭建、燈光音效到曲目編排，全方位升級視聽體驗，顛覆傳統演出呈現形式。

紅館名導Jacky親自操刀舞台設計。（官方提供圖片）

當晚演唱會座無虛席、氣氛炸裂。夜幕降臨，燈光驟起，極具衝擊力的定制舞美拉開演出序幕。聯同樂隊HeyJoeTrio共同演出，布志綸以極具穿透力的嗓音強勢開唱，全程狀態滿分、火力全開。本次演出對多首新舊經典曲目進行全新編曲，褪去固有演繹框架，賦予老歌全新的搖滾生命力，讓熟悉的旋律煥發新鮮感。

布志綸佛山巡演現場有多震撼？（官方提供圖片）

《森林》引發全場大合唱

現場高光時刻接連不斷，一首首承載無數人青春記憶的金曲接連唱響。《森林》前奏響起瞬間引爆全場，熟悉的港樂搖滾旋律瞬間勾起樂迷情懷，全場觀眾自發開啓大合唱，歌聲交織回蕩，氛圍感直接拉滿。除此之外，《如果我是陳奕迅》《昨天》《黑色狂迷》《想太多》等經典曲目輪番上演，當晚亦首唱了新歌《無情》，由布志綸作曲，Beyond御用填詞人劉卓輝填詞，硬核搖滾唱腔搭配細膩情感演繹，剛柔並濟，完美詮釋了獨屬於布志綸的搖滾態度，也讓現場觀眾沉浸式感受港樂搖滾的獨特魅力。

演唱會現場高光時刻接連不斷。（官方提供圖片）

本次巡演主打近距離沉浸式互動體驗，現場特設專屬搖滾互動區域，徹底打破舞台與觀眾的距離壁壘。除了全程高能的歌曲演繹，布志綸熱情與台下樂迷互動、拉近與粉絲的距離，台上台下雙向奔赴，打造出熱烈又治癒的現場氛圍。

布志綸熱情與台下樂迷互動，打破舞台界限。（官方提供圖片）

布志綸動情談故土情懷

作為祖籍佛山的歌手，布志綸此番回鄉開唱意義非凡。演出中，他多次深情提及故土情懷，直言回到家鄉開唱倍感溫暖與榮幸，始終堅持以搖滾為載體，傳遞熱愛與堅守，用音樂回饋一路追隨的歌迷。兩個小時的沉浸式搖滾演出，沒有多餘浮華的包裝，只以純粹的音樂力量打動人心，每一段旋律、每一句演唱，都盡顯其深耕音樂多年的紮實功底與對搖滾的赤誠熱愛。

布志綸祖籍佛山回鄉感恩開唱。（官方提供圖片）

隨著最後一曲旋律落幕，布志綸《Rock’s Going On》巡唱佛山站圓滿畫上句號。整場演出，是經典港樂的情懷復刻，是熱血搖滾的實力綻放，更是一場奔赴故土的溫暖赴約。此次佛山站的完美收官，再度印證了布志綸強勁的現場號召力與港樂搖滾的永恆魅力。搖滾不止，熱愛不息，期待未來布志綸帶著更多優質作品與精彩舞台，繼續奔赴更多城市，續寫屬於港樂搖滾的全新篇章。