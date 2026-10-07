beabadoobee演唱會2027香港｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表

beabadoobee《beabadoobee: The Powerlines Tour》香港演唱會將於2027年3月26、27日（星期五、六）在 TIDES舉行，藝人官網會在Ticketflap優先開賣門票，並會在Ticketflap、Trip開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



beabadoobee《beabadoobee: The Powerlines Tour》香港演唱會海報（IG@livenationhk）

beabadoobee演唱會2027香港 | 詳情

演唱會日期：2027年3月26、27日（星期五、六）

演唱會時間：待公佈

演唱會地點：TIDES

門票價錢：HKD 899 (All Standing)

beabadoobee（IG@radvxz）

beabadoobee演唱會2027香港 | 藝人官網優先購票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026.10.12 (Mon) 10am - 10.13 (Tue) 10am (HKT)

beabadoobee演唱會2027香港 | 滙豐Mastercard優先購票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026.10.13 (Tue) 12pm - 11:59pm (HKT)

beabadoobee演唱會2027香港 | Trip.com優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2026.10.13 (Tue) 12pm - 11:59pm (HKT)

beabadoobee演唱會2027香港 | Live Nation 會員優先購票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026.10.14 (Wed) 11am - 11:59pm (HKT)

beabadoobee演唱會2027香港 | 公開發售

公開發售平台：Ticketflap、Trip.com

公開開賣日期：2026年10月15日（星期四）

公開開賣時間：中午11點起

《beabadoobee: The Powerlines Tour》優先入場及企位VIP套票（IG@livenationhk）

beabadoobee演唱會2027香港 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。