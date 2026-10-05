Day6 Young K演唱會2027香港｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表
Day6成員Young K首個個人巡演《Young K Solo Tour <YOUNGEST> in HONG KONG》將於2027年1月15日（星期五）在亞洲國際博覽館3號館舉行，會在Cityline開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
輸入01獨家優惠碼，購買演唱會門票滿HK$2,000即減$108！
優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日
優惠碼：MORETICKETS108
Young K演唱會2027香港 | 詳情
演唱會日期：2027年1月15日（星期五）
演唱會時間：晚上7點
演唱會地點：亞洲國際博覽館 3號館（AsiaWorld-Expo, Hall 3）
門票價錢： HKD 1,799 (VVIP) / 1,499 (VIP) / 999 / 799（全坐位）
Young K演唱會2027香港 | My Day Membership會員優先購票
1. My Day Membership優先訂票登記
優先購票會員登記平台：FANS
優先購票會員登記日期：2026年10月5日（一）中午12點 - 10月7日（三）中午12點
*My Day Membership優先訂票僅限 DAY6 OFFICIAL FAN CLUB My Day第6期會員參與。
2. My Day Membership會員優先購票
優先購票會員發售平台：Cityline
優先購票會員開賣日期：2026年10月13日（二）
優先購票會員開賣時間：下午1點 - 下午4點
Young K演唱會2027香港 | 滙豐Mastercard優先購票
優先訂票渠道：Cityline
票發售時間：2026年10月13日（二）晚上6點 - 10月14日（三） 晚上12點
Young K演唱會2027香港 | Live Nation會員優先購票
優先訂票渠道：Cityline
門票發售時間：2026年10月14日（三）晚上3點 - 晚上11點59分
Young K演唱會2027香港 | 公開發售
公開發售平台：Cityline
公開開賣日期：2026年10月15日（星期四）
公開開賣時間：下午3點起
Young K演唱會2027香港 | 座位表
Young K演唱會2027香港 | Cityline 4 個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。
Young K演唱會2027香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。