鄧紫棋深圳開騷遇暴雨狂洗3小時　182場收官刷新健力士世界紀錄

鄧紫棋（G.E.M.）歷時近3年的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，昨晚（5日）於深圳大運中心體育場迎來第182場終極收官戰。全場數萬歌迷見證下，健力士世界紀錄官方認證官即場頒發證書，宣布G.E.M.以170場體育場專場的震撼成績，榮獲「獨唱藝人演唱會單次巡迴體育場專場數量最多」的健力士世界紀錄，為這次演唱會劃上完美句號。

鄧紫棋《I AM GLORIA》演唱會於深圳迎來第182場終極收官戰。（微博＠邓紫棋工作室）

隱形眼鏡移位果斷盲唱

然而，在前晚（4日）倒數第二場演出時，深圳突發持續約3小時的強暴雨，令現場瞬間變成「露天舞台洗澡現場」。暴雨期間，舞台狀況極為惡劣，鄧紫棋在演唱途中耳返完全失靈、金色話筒亦被雨水淋壞，而後她迅速更換話筒繼續獻唱。更驚險的是，大雨將她的隱形眼鏡沖至移位翻脫，鄧紫棋果斷在台上直接摘掉眼鏡，且在完全看不清且聽不到耳返聲音的狀態下，堅持完成剩下的演出。

鄧紫棋深圳演唱會突發暴雨。（微博＠邓紫棋工作室）

幽默自嘲台上洗澡化解尷尬

面對突發情況，鄧紫棋發揮幽默本色調侃自己正在「台上洗澡」，並透過大螢幕確認自己的眼影、腮紅及眉毛依然完好，笑言要向大家推薦其化妝師。當她唱到《龍捲風》中「我的世界已狂風暴雨」時，歌詞與現場大雨巧妙呼應，連她自己也忍不住笑場。其後她更在雨中即興清唱《睡公主》，畫面唯美又震撼。

鄧紫棋幽默自嘲台上洗澡化解尷尬（微博＠邓紫棋工作室）

鄧紫棋幽默自嘲台上洗澡化解尷尬（微博＠邓紫棋工作室）

現場突發火情迅速受控

除了暴雨考驗，在演出等待安可（Encore）期間，大螢幕一側更突發小火情。幸好工作人員反應迅速並即時處理，並未影響整體演出。即使演出期間遇上大暴雨，台下數萬名觀眾身穿雨衣無一離場，全程陪在雨中站立至最後。歌迷的堅守讓鄧紫棋多次感動落淚，感嘆表示：「愛就是在這樣的環境裡面更加體現。」

鄧紫棋深圳開騷遭暴雨狂洗3小時。（微博＠邓紫棋工作室）