冼靖峰廣州開騷疑「複製」張敬軒　造型台風遭狠批：好心就咪再扮

現年28歲的唱作歌手冼靖峰（Archie），2022年憑《一個人的幸運》正式出道。近日他展開「Just Yourself」個人巡迴音樂會廣州站，本應是展現個人獨特風格的大好時機，豈料演出期間其台風、造型甚至肢體小動作被指全盤「複製貼上」張敬軒，引爆全網爭議！



唱作歌手冼靖峰（Archie）。（IG@archie_sin）

張敬軒。（IG@hinscheung）

廣州巡唱造型惹爭議

據網上流出的廣州站現場片段所見，冼靖峰先以復古提花外套搭闊褲登場，隨後換上一身黑恤衫配金絲眼鏡亮相。有網民指出，從妝容、髮型到「黑衫金絲眼鏡」的組合，均與張敬軒演唱會的經典造型十分相似。另有網民認為，其唱腔、音色乃至台上的細微肢體動作，亦與張敬軒頗為接近，不少人看過片段後更一度誤以為是張敬軒本人，驚呼「以為睇緊軒仔演唱會」。

復古提花外套搭闊褲登場。（IG@archie_sin）

有網民指出妝容、髮型與張敬軒演唱會的經典造型十分相似。（小紅書影片截圖）

不少網民看過片段後更一度誤以為是張敬軒本人。（小紅書影片截圖）

曾公開認想擺脫影子

而冼靖峰、張敬軒二人早於《聲夢傳奇》第一季已有交集，當時張敬軒擔任星級導師兼客席導師，並在特備環節中與學員冼靖峰及何晉樂等人合唱《青春常駐》，師徒淵源早已種下。他更曾在雷霆881商業電台節目《1圈圈》受訪時亦表達想擺脫影子的渴望，坦言：「因為我比賽嗰時，好多時有人話我好似我偶像張敬軒，唱法或者唱腔上，咁我再諗點樣可以有更加多嘅個人特色。」

曾公開認想擺脫影子。（IG@archie_sin）

兩極評價引爆論戰

然而今次巡演卻再度踩中網民雷區，大批網民紛紛留言開火狠批「唱法真係似」，更直指他毫無個人特色：「好心就咪再扮，好乞人憎！」不過，亦有網民為冼靖峰平反，認為神情相似未必等於刻意模仿：「鍾意嗰個人睇得多，神情就會似㗎啦，有時唔係特登扮，係自然流露。」

有網民認為唱腔、音色與張敬軒頗為接近。（Threads截圖）