盧廣仲演唱會2026澳門終極加場｜門票攻略＋購票連結＋座位表

盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店 2026 ver. 演唱會將於2026年12月5日（六）、加場12月6日（日）、終極加場12月4日（五）在威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務、大麥、Trip.com、攜程開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日

優惠碼：MORETICKETS108

盧廣仲澳門演唱會終極加場。（IG@teamear_music）

盧廣仲演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年12月5日（六），加場6日（日），終極加場4日（五）

演唱會時間：4日為晚上8時，5日為晚上6時，6日為下午4時

演唱會地點：威尼斯人綜藝館

門票價錢：HKD/MOP 1,399 / 1,199 / 999 / 799 / 599

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盧廣仲演唱會2026澳門 | 終極加場公開售票

公開發售平台：金光票務、大麥、Trip.com、攜程

公開開賣日期：11月3日（星期二）

公開開賣時間：中午12時

盧廣仲（IG@captain.lu）

盧廣仲演唱會2026澳門 | 座位表

盧廣仲演唱會2026澳門 | 座位表（IG@teamear_music）

盧廣仲演唱會2026澳門 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。