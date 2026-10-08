陳偉霆演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

陳偉霆 Crazy Party 瘋狂派對演唱會將於2026年11月21日在澳門新濠影滙綜藝館舉行，會在大麥、HK Ticketing、Mpay、澳門售票網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

陳偉霆澳門演唱會（IG@showfar.showgood）

陳偉霆演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年11月21日

演唱會時間：晚上7時

演唱會地點：澳門新濠影滙綜藝館

門票價錢：HKD/MOP：1,380 / 1,580 / 1,780 / 27,000 (VIP貴賓包廂12位套票) / 42,000 (VIP貴賓包廂20位套票)

注意：每人限購6張門票

陳偉霆演唱會2026澳門 | 公開售票

公開發售平台：大麥、HK Ticketing、Mpay、澳門售票網

公開開賣日期：10月16日

公開開賣時間：中午12時

陳偉霆（IG@williamchanwaiting）

陳偉霆演唱會2026澳門 | 座位表

座位表僅供參考，實際以官方發佈為准。

座位表僅供參考，實際以官方發佈為准。（IG@brightway.macao）

陳偉霆演唱會2026澳門 | HKTicketing 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。