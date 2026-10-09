BOL4演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

臉紅的思春期BOL4《2026–2027 BOL4 CONCERT TOUR 〖Red Square〗 十週年巡迴演唱會》將於2026年12月5日（星期六）在東蒲胡李名靜體育館（Kitty Woo Stadium, TungPo）舉行，會在OFFGRID / 大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



臉紅的思春期（BOL4）原是韓國獨立女子樂團，由安智煐、禹智潤組成，現由安智煐一人進行活動。（IG@official_bol4）

BOL4演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年12月5日（星期六）

演唱會時間：晚上6時

演唱會地點：東蒲胡李名靜體育館（Kitty Woo Stadium, TungPo）

門票價錢：VIP 區：HK$1,488 / A 區：HK$1,088 / B 區：HK$588

2026–2027 BOL4 CONCERT TOUR 〖Red Square〗 十週年巡迴演唱會》海報（IG@official_bol4）

BOL4演唱會2026香港 | 公售

公開發售平台：OFFGRID / 大麥網

公開開賣日期：2026年10月20日（星期二）

公開開賣時間：下午1時起

安智煐現在以一人體制繼續團隊活動。（IG@official_bol4）

BOL4演唱會2026香港 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。