Desire 4演唱會2026香港｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

Desire 4《2026永恆開端Desire 4演唱會香港站ULTIMATE ENCORE》演唱會將於2026年11月21日（星期六）在AsiaWorld-Arena舉行，會在大麥優先開賣門票，並會在快達票、大麥、Trip.com、攜程開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



DESIRE4 是由經紀公司榴蓮文化（Durian Culture）推出的四人中國男子組合，成員包括：李沛恩 (Seeky)、江衡 (Ocean)、邱鼎杰 (Kipuka)、黃星 (Eliot)。（微博圖片）

Desire 4演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：11月21日（星期六）

演唱會時間：下午5點

演唱會地點：亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Arena

門票價錢：港幣HKD VIP$1,988/A$1,788/B$1,488/ Restricted View $1,188/C$1,188 /D$688

優先訂票平台：大麥

《2026永恆開端Desire 4演唱會香港站ULTIMATE ENCORE》演唱會海報。（微博圖片）

Desire 4演唱會2026香港 | 大麥優先購票

優先訂票渠道：大麥

門票發售時間：10月12日 （一）18:00- 23:59 起

參與優先購條件詳情請見公告

DESIRE4再臨香港。（微博圖片）

Desire 4演唱會2026香港 | 公售

公開發售平台：快達票、大麥、Trip.com、攜程

公開開賣日期：10月13日（二）

公開開賣時間：中午12點起

Desire 4演唱會2026香港 | 座位表

《2026永恆開端Desire 4演唱會香港站ULTIMATE ENCORE》座位表。（微博圖片）

Desire 4演唱會2026香港 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。