許志安紅館開騷前夕急減8磅　天后鄭秀文親做魔鬼教練貼心按摩

歌手許志安（Andy）將於10月8日至10日於香港體育館（紅館）舉行一連3場《許志安Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》個人演唱會。今次為許志安相隔11年後重返紅館舞台，同時迎接個人入行40周年音樂歷程。



許志安為慶祝入行40週年於今年10重返紅磡香港體育館。（公關提供）

許志安健身備戰演唱會

日前《東周刊》拍攝到許志安與妻子鄭秀文（Sammi）低調現身銅鑼灣，兩人一同前往健身室做運動訓練。完成訓練後，兩人並肩步行前往附近酒店取車，期間許志安接過鄭秀文手中的紙袋並輕扶對方手臂，盡顯夫妻恩愛之情。

許志安鄭秀文已攜手走過30年（FB圖片）

為協助許志安以良好狀態登台，鄭秀文親自擔任訓練教練兼營養師，嚴格控管許志安日常飲食菜單，要求其戒除煎炸油膩食物及奶茶。在鄭秀文陪伴運動及嚴格的飲食管理下，許志安於一個多月時間內成功減重接近8磅，體脂比例下降之餘，手臂與身形線條顯著改善。

早前鄭秀文答謝會，有老公許志安到場做嘉賓。（網上圖片）

鄭秀文替丈夫按摩肩頸

除了在健身室共同運動，鄭秀文於出發前往巴黎時裝周前，特意協調個人行程配合許志安的訓練時間表。有知情者透露兩人在私底下非常恩愛，當許志安因密集排舞出現疲勞時，鄭秀文會貼心為其按摩肩頸肌肉以紓緩壓力。

鄭秀文出發巴黎時裝周前全天候力挺老公許志安。（IG@sammi_chengsauman）

許志安與鄭秀文兩人在音樂上亦是互相交流促進，此次紅館演唱會兩人共同討論演唱會選曲、歌曲重新編曲以及舞台走位規劃，而且許志安部分演出構思更源自鄭秀文提供之意見，二人攜手籌備紅館演出的音樂創作與各項細節。