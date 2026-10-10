衛蘭紅館個唱首輪門票火速售罄　反應熱烈宣布加開一場回饋樂迷

《衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會》香港站，自宣布舉行以來引發全城樂迷狂熱支持。日前展開的優先購票及公開發售，門票均在開售後短時間內被火速搶購一空，一票難求。面對廣大樂迷的熱切期盼，主辦單位已隆重宣布將盛大加開11月18日（星期三） 一場，四場紅館個唱蓄勢待發。

衛蘭門票均在開售後短時間內被火速搶購一空。（公關提供·）

首輪門票全線火速售罄。（公關提供·）

首輪門票全線火速售罄 20週年個唱引發熱烈迴響

是次巡迴演唱會不僅是衛蘭出道20週年的重要里程碑，更是她首度以「獨立音樂人」姿態登上紅館的旗艦級個唱，早已成為全城矚目焦點。首輪門票一經開售，各大售票平台即吸引萬計樂迷蜂擁搶購，各價位門票均在短時間迅速告罄，再次展現Janice的號召力與超高人氣。

20週年個唱引發熱烈迴響。（公關提供·）

承諾傾力演出回饋樂迷多年支持

Janice早前表示能以「獨立音樂人」身份重返紅館，並得到廣大樂迷如斯強烈的熱愛與支持，備受感動：「非常感謝每一位歌迷的陪伴與鼓勵，《OUT OF FRAME》經歷了14座城市，終於在11月來到香港，實在得來不易。我會用心做好排練，希望以最佳狀態登上舞台回饋大家！」是次香港站特別累積過去20場巡演的精華經驗，將舞台升級至四面台製作，配合全新的編排、專屬視覺特效與燈光矩陣，傾力為樂迷呈獻一場「跳出框架」的頂級音樂盛宴。