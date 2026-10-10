《中聲4》演唱會十強齊集Band房綵排　預告全新組合震撼開唱

《中年好聲音4越唱越強演唱會》將於10月14及15日在伊利沙伯體育館隆重舉行，現已進入最後倒數階段，尹景順、許雲妮、鄭家聲、蔡宓婕、吳亦偉、尤淑情、許美琪、陳旭培、鄭仲豪日前更齊集於Band房進行綵排。



《中年好聲音4越唱越強演唱會》海報（公關提供）

預告演唱會將有全新組合

作為《中聲4》的畢業演出，再加上沒有比賽時的壓力，一眾歌手均抱著放鬆和享受的心情排練，邊練歌邊說笑聚舊，整個排練室也充滿笑聲和輕鬆氣氛。今次《中年好聲音4越唱越強演唱會》的10強歌手中有人曾經合唱，也有人未曾合作過，所以今次會有全新的歌手配搭，為大家帶來新鮮感。

吳亦偉、 鄭家聲、陳旭培、鄭仲豪（公關提供）

許雲妮感激通過節目獲父認同

儘管《中聲4》決賽至今已過了個多月時間，大家仍很感恩曾參加這個選秀節目，令他們有不少得著，尹景順表示：「《中聲4》真的幫了我，很多不認識我的朋友透過節目開始聽我唱歌，這是我參加比賽時最最最重要的初衷。」許雲妮感觸說：「我最大的得著是得到我爸爸對我的認同，以前他不太喜歡我唱歌，但最後他特意飛過來看我在決賽台上唱歌，他這樣做真的比任何事情都更加重要。」鄭家聲則笑說：「認識了很多來自世界各地的新朋友，以後去馬來西亞、蘇格蘭、台灣、澳門也有地方住，可以省回不少酒店費用。今次演唱會好像一個畢業Party，所以大家會更加放鬆和投入，可以毫無顧慮地做回自己。」

許雲妮、蔡宓婕、許美琪、尤淑情（公關提供）

蔡宓婕承諾繼續苦練廣東話

蔡宓婕：「第一個得著是認識了一班參賽者，得到了他們的友誼；第二個得著是我對廣東話的認識，在比賽後很多網民說我們有很懶音，為此我便好認真去學廣東話。很高興可以再一次和十強選手在台上一起表演，真的令我非常期待。」吳亦偉：「我本身做音樂，然後從幕後走到幕前，但從沒想過有這麽多人喜歡聽我唱歌，令我感到非常開心。來香港比賽唱了9首廣東歌，我會繼續努力，將廣東話再練好，希望之後可以用廣東話和大家對話。」

鄭家聲、尹景順（公關提供）

尤淑情戰勝減肥與失誤

尤淑情：「評審老師給我的評語令我學到很多技巧，以及如何運用感情。在唱歌以外也學會處理人際關係，包括人與人之間如何溝通。不過比賽中最大的收穫是我變瘦了，而且越瘦越靚，令我充滿自信。我很喜歡現在的我，因為參加這一個比賽，令我想讓大家看到最好的自已。在決賽中曾有失誤，所以在演唱會要實現我在決賽時想做的事。」

尹景順、尤淑情（公關提供）

許美琪感念名師指點

許美琪：「很高興認識了阿銀老師和一班志同道合的參賽者，我從未學過唱歌，因為阿銀老師我才會學會這些歌唱技巧，如何表達情緒。我很喜歡去看演唱會，每次看到其他歌手在一個大舞台上表演，我也希望身處其中，像他們一樣擁有自已的大舞台。之前在啟德決賽時曾有失誤，10月14及15日，我會做得更好！」

周志康、陳旭培、鄭仲豪也異口同聲表示：「很高興再次唱很多好歌給大家聽，而且大家在伊館的舞台上演唱沒有任何包袱，將自已最好的一面送給入場支持我們的所有觀眾，讓我們十強歌手可以擁有一個難忘的回憶。」