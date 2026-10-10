《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》12月舉行　眾星齊集重溫經典金句

為向一代「鬼馬詞聖」黎彼得先生致敬，環星娛樂主辦，《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》將於2026年12月5及6日，一連兩晚在香港演藝學院歌劇院隆重舉行，屆時兩晚的演出嘉賓包括尹光、彭健新、大AL、余安安、鄭俊弘、JW 王灝兒 、張與辰、顏米羔、陳美齡 (12月5日)、夏韶聲(12月5日)、黎瑞恩 (12月6日)、農夫 (12月6日)等，杜自持擔任音樂總監；也特別邀請了戲曲表演藝術家阮兆輝、以錄像形式參與的舞蹈家梅卓燕、大提琴演奏家黃家立、口琴演奏家楊浚賢支持是次音樂會。

《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》將於2026年12月5及6日，一連兩晚在香港演藝學院歌劇院隆重舉行。（公關提供）

顏米羔分享心中金句

大會特別安排記者會公布詳情，阮兆輝、尹光、彭健新、大AL、張與辰、顏米羔現身支持，眾人在台上和司儀鍾志光分享他們最喜歡和欣賞屬於黎彼得的經典作品。張與辰稱童年常聽媽媽播放黎彼得填詞、梅艷芳的《將冰山劈開》，留下深刻印象，即使未與黎彼得合作，能參加今次演出感榮幸。顏米羔揀選了《浪子心聲》，他說內裡有兩句歌詞常常聽到，那便是「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」，絕對是金句中的金句。

顏米羔、張與辰、鍾志光（公關提供）

彭健新重溫合作點滴

大AL揀選了《鐵馬縱橫》，他表示與黎彼得相識多年，更是街坊，欣賞其歌詞中有很多金句，包括「遲到好過無到」。彭健新說黎彼得與溫拿樂隊甚有淵源，他填詞出名「刁鑽」，對方在70年代為他撰詞的《吹吹小喇叭》成為自己無數演出的壓軸歌曲。尹光指上世紀70年代已認識黎彼得，讚賞對方的歌詞押韻易記，當時大家每周會相約唱一次粵曲，關係頗為稔熟，還為他的《腳震震》填詞，成為自己其中一首很喜歡的歌。粵劇名伶阮兆輝稱因黎彼得其叔叔是粵劇武生靚次伯，所以與他也是相識數十載，喜歡他的作品《心肝寶貝》因為似粵曲。杜自持坦言未曾接觸過黎彼得，但今次能做音樂會總監絕對感到榮幸。

彭健新、鍾志光（公關提供）

黎彼得許冠傑聯手打造無數經典

黎彼得可說是開拓粵語流行曲的先行者之一。70 年代中與歌神許冠傑合作無間，成為香港流行音樂史上一對黃金拍檔，二人聯手打造無數經典，包括《浪子心聲》、《梨渦淺笑》、《財神到》、《世事如棋》、《學生哥》、《加價熱潮》、《尖沙咀 Susie》 等，帶給樂迷津津樂道的集體回憶。這些作品不但寫出小市民的掙扎與夢想，更常帶有諷刺時弊的市井智慧，而一曲《杯酒當歌》正是黎彼得的人生寫照。是次音樂會，由一眾原唱及後輩歌手以至誠之演繹風格向黎彼得先生致敬，表揚他在樂壇之成就及其作品永恆不息、薪火相傳的影響力。音樂總監杜自持將為黎彼得數不勝數的好作品注入新養份。

大AL、鍾志光（公關提供）