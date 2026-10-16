岑寧兒首邀魏如萱作曲　新歌《古董相機》試唱惹全場觀眾紛紛拭淚

岑寧兒（Yoyo）繼《光透進來的地方》後，日前推出今年第二首國語作品《古董相機》，首次邀請台灣唱作歌手魏如萱為她作曲，以一部舊菲林相機，寫下關於時間、失去與回憶的故事。歌曲看似傷感，卻藏着一份溫柔的祝福。這首歌去年Yoyo已在Livehouse演出中率先試唱，當時不少觀眾聽到一半，已陸續拿出紙巾拭淚，令尚未正式面世的歌曲，率先打動人心。

試唱惹全場觀眾紛紛拭淚（公關提供）

新歌《古董相機》試唱惹全場觀眾紛紛拭淚。（公關提供）

巴塞隆拿遇爆竊珍藏相機連菲林一同消失

Yoyo本身是個不折不扣的相機迷。大學畢業後曾在北京生活，每星期都會到五棵松攝影器材城尋寶，收藏了不少經典菲林相機，包括Rollei 35、Canon Demi、Ricoh GR1V及Polaroid SLR 690等。

然而，對於相機與回憶之間的關係，Yoyo卻有過一次非常心痛的經歷。她透露，早年到西班牙巴塞隆拿旅行，入住的Airbnb竟遭賊人入屋爆竊，其中一件失物，是攝影師朋友借給她的一部已停產菲林相機Contax T3，「被偷了之後，非常失落，一來是朋友的物品，二來相機已經停產，三來裡面的菲林也沒有了，記憶也被偷了。」為了物歸原主，她花了不少心機，終於在二手市場尋回同款相機，買下來歸還朋友。她透露，這款相機如今狀況良好的二手價，已升至港幣兩、三萬元。相機可以再買，但當日菲林裏未及沖曬的畫面，卻永遠無法找回。這段經歷，亦令她對新歌所唱的時間與記憶，格外有感觸。

Yoyo本身是個不折不扣的相機迷。（公關提供）

魏如萱珍藏多年求婚靈感曲

《古董相機》由魏如萱作曲，木童與岑寧兒填詞，張貝芝編曲，並與Yoyo聯合監製。過去Yoyo與魏如萱曾合唱《星期三或禮拜三》，今次卻是兩人首次在歌曲創作上合作。魏如萱得知歌曲即將面世，亦興奮在社交平台分享，表示「好期待」，更透露旋律原來已收藏多年。魏如萱分享：「這首歌我寫了很久，一直收著……靈感來自魏如昀被求婚成功那天，後來重新寫了詞，歌就變得有厚度了。」

（公關提供）

歌曲以一部經歷歲月的古董相機作比喻，記錄不同人生階段的相遇與離別。副歌唱出：「我們都會成為過去，但願消失前，留一點痕跡。」短短幾句，唱出每個人都曾經面對的無奈——時間留不住，昨天也無法重來。但歌曲並非只談失去，而是提醒大家，趁着今天還能擁抱、還能相見，就要好好珍惜。來到歌曲結尾，Yoyo更送上一份溫柔祝福，希望每個人生命裏，都會有值得永遠記住的美好事情。編曲方面，歌曲只以鋼琴、大提琴及木結他三件樂器襯托Yoyo的聲線，讓每一句歌詞、每一份情緒，都有足夠空間慢慢滲入聽眾心裏。

歌曲以一部經歷歲月的古董相機作比喻，記錄不同人生階段的相遇與離別。（公關提供）

柯煒林化身沖曬店老闆

《古董相機》MV同樣充滿故事性，更邀請今年第63屆金馬獎頒獎典禮主持人柯煒林（Will）擔任男主角，由曾與Yoyo合作《勿念》的halftalk執導。MV以一家菲林沖曬店作背景，柯煒林飾演店主，每天接過客人送來的菲林，透過一格又一格照片，見證不同人的相遇、相愛與離別。

有人留下快樂的瞬間，也有人沖曬出再無法重來的昨天。身為沖曬店老闆的他，彷彿替每個人保管着一部分人生。導演更特別拍攝了一段MV外傳，讓原本只是旁觀者的柯煒林，慢慢成為故事中的局內人，並邀請Yoyo一位歌手好友驚喜聲演，相關彩蛋將於下星期揭曉。

柯煒林化身沖曬店老闆。（公關提供）

國粵語新專輯年底推出

《古董相機》亦是Yoyo年底全新國粵語雙語專輯的其中一首作品。新專輯以「還在」為主題，透過不同歌曲，探索時間、記憶及人與人之間的連繫。為了保留音樂最真實的情緒，新專輯特別採用樂隊現場同步錄音方式製作，一半作品於台北Lights Up錄音室完成，另一半則在香港Avon錄音室錄製，讓樂手與人聲在同一空間互相呼應。

張貝芝今次亦與Yoyo聯合監製整張專輯，為她的音樂加入更多不同色彩。繼早前帶出金繼藝術概念的《光透進來的地方》，今次《古董相機》再次從一件舊物出發，唱出人生另一種體會：我們無法阻止時間流逝，但可以選擇珍惜眼前。

《古董相機》已於10月15日凌晨正式上架各大音樂平台，MV於今晚8時公開。全新國粵語專輯預計年底推出。