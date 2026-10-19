鄧麗欣新碟發佈會唱《小紅帽》激動淚崩　預告開Sidetrack個人騷

鄧麗欣（Stephy）相隔14年再推出新專輯 《Tathātā》，並於本月15和16日假黃埔TIDES舉行一連兩場「Stephy Tang 《Tathātā》album launch live」，座無虛席，氣氛熱烈。好友陳健安、藍奕持（Lester）、與Stephy合作新歌《已經離我太遠》MV及電影《金都》黃綺琳導演、《我談的那場戀愛》何妙祺導演、《飯戲攻心》陳詠燊導演、《12日》伍健雄導演及馮志強導演等捧場，而同門靚仔小師弟何柏臻（Jun）開場前幫觀眾戴手帶和派應援，乖巧有禮。音樂會適逢Stephy生日，逾千歌迷為她慶祝，雙喜臨門！

鄧麗欣新碟《Tathātā》 發布會。（公關提供）

現場逾千歌迷。（公關提供）

籌備Sidetrack個唱

音樂會上，Stephy除了現場演繹新專輯內作品，還有不少經典金曲，整晚演出分為「過去」、「現在」和「未來」等不同章節，透過作品展現Stephy心路歷程。當唱到《藍鞋子》、《他不准我哭》和《不要離我太遠》等經典作品，全場歌迷揮動手燈大合唱，氣氛溫馨。兩晚歌單各有由歌迷投選的sidetrack歌，包括頭場《我未願意》和《念念不忘》，以及第二場《不速之約》和《被遺棄的公主》。台下歌迷反應熱烈，Stephy揚言考慮舉行sidetrack音樂會。

Stephy除了現場演繹新專輯內作品，還有不少經典金曲。（公關提供）

Stephy台上失守眼淚決堤

第一晚音樂會，Stephy演唱出道時期、第一首包辦作曲填詞的作品《小紅帽》，而且她從未公開演唱。她一開口唱了幾句就哭了，台下歌迷揮動手燈為她打氣。第二晚唱這首歌時雖然成功忍住，但在最後一曲《仍留在這裏》時，台下歌迷大合唱、大屏幕播放她與歌迷的合照，加上歌詞感人，Stephy終於破防，眼淚決堤。

激動淚崩。（公關提供）

陳健安與藍奕持變裝現身慶生

第一場音樂會是Stephy生日正日，台上大屏幕播出歌迷對她的生日祝福片段，陳健安與Lester鬼鬼馬馬扮工作人員推出生日蛋糕，驚喜現身，Stephy哈哈大笑，說：「公司請啲工作人員咁靚仔嘅，落重本喎！」

陳健安鬼馬扮工作人員推蛋糕驚喜慶生。（公關提供）

快樂慶生。（公關提供）

新碟發佈會重量不亞於萬人演唱會

兩場新專輯音樂會圓滿成功，Stephy表示超感動，說：「新碟發佈會聽落好似好簡單，但其實意義非常深重，相隔咁多年再出碟，好感動。做一張唱片好唔簡單，除咗要有好歌，仲要加入好多心思。呢張碟記錄咗好多我嘅成長，好多嘢裝載喺入面。今日同大家一齊分享，嗰個重量就好似做一場大型演唱會。」Stephy今次應歌迷要求，歌單加入多首sidetrack，她坦言當作為之後開sidetrack演唱會熱身。

Stephy勁寵粉啊！（公關提供）

Stephy感性致謝伴隨多年的歌迷

Stephy對於首晚唱《小紅帽》時灑淚，說：「呢首歌放喺我第一張唱片，我第一次自己作曲和填詞，歌詞好勵志。今次唱嘅時候，就好似20幾年前嘅自己，同依家嘅我對話，被以前嘅自己鼓勵，所以每唱到某啲歌詞、而我好投入、仲要聽到台下啲歌迷一齊唱，真係忍唔住。」她笑言第二場好堅強，笑住唱完這歌，但在音樂會最後一曲《仍留在這裏》時終於失守，她說：「無辦法，真係好感動，好感謝咁多年支持我，留低陪我嘅人。唔知點解喺台上好眼淺，特別容易觸動，平時嘅我好堅強架！」