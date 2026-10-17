劉芯妤首度公開自創曲〈20Hz的呼吸〉　挑戰舞蹈展現全方位蛻變

劉芯妤Roselyn10月16日晚間於台北CLAPPER STUDIO 舉辦《劉芯妤Roselyn 20Hz：Shine with Starlight》20歲生日見面會，門票開賣即全數售罄。即將在20日迎來20歲生日的她，不僅首次現場演唱從未發表的自創曲〈20Hz的呼吸〉，更驚喜搶先公開〈最完美的存在〉MV，並一口氣挑戰熱門K-POP舞蹈組曲，展現不同以往的舞台面貌。全場多次響起大合唱，妹妹更驚喜現身送上生日蛋糕，讓這場屬於20歲的演出充滿歡笑與感動。

劉芯妤首度公開自創曲〈20Hz的呼吸〉（公關提供）

六個月完成個人舞台 自創曲〈20Hz的呼吸〉首唱揭開20歲新篇章

見面會以成長影像揭開序幕，串起劉芯妤從童年到踏上舞台的片段，也將一路累積的演出經驗，帶向這次以自己為主角的舞台。她接連帶來〈So far away〉、〈瞬間〉等歌曲，開場便引起全場大合唱，可見粉絲們滿滿的支持。談起這場生日見面會的籌備過程，劉芯妤表示，從開始規劃到正式登台，準備時間甚至不到六個月，原本覺得是「不可能的任務」，沒想到真的成功完成，讓她直呼「我真的超感動！」，坦言雖然籌備時間緊湊，但不覺得辛苦，反而認為一切都非常值得。

此次演出的重要亮點之一，是劉芯妤首度現場演唱特別為這場見面會創作、尚未發表的自創歌曲〈20Hz的呼吸〉。她分享，歌曲靈感來自某個深夜，將對粉絲的愛與心意化作旋律。有趣的是，創作過程中一直伴隨著妹妹的打呼聲，讓這首充滿心意的作品多了一段逗趣的小故事，也引起現場粉絲一陣笑聲。「20Hz」呼應20歲的成長階段，象徵她逐漸找到屬於自己的音樂頻率；一路以來的陪伴與相遇，則化作「Starlight」，成為照亮成長旅程的星光。

自創曲〈20Hz的呼吸〉首唱（公關提供）

兌現「跨出舒適圈」約定 挑戰aespa、ATEEZ舞蹈組曲帥翻全場

為了這場20歲生日見面會，劉芯妤在籌備期間便透露，希望逼自己跨出舒適圈，特別針對舞蹈與體力加強練習。昨晚也正式驗收練習成果，一口氣挑戰aespa〈LEMONADE〉與ATEEZ〈BAD〉舞蹈組曲，從原先擅長的溫柔抒情歌唱切換至俐落舞步，展現截然不同的舞台面貌與反差魅力。除了舞蹈挑戰，她也帶來〈朋友而已〉等個人作品，並選唱Karencici〈愛你但說不出口〉、陳綺貞〈台北某個地方〉及林俊傑〈對的時間點〉，透過不同曲風展現20歲此刻的音樂喜好，也讓粉絲看見她在歌唱之外持續嘗試不同表演形式的成長。

挑戰aespa、ATEEZ舞蹈組曲帥翻全場（公關提供）

粉絲上台比默契 「芯願便利貼」寫下給20歲的祝福

除了音樂演出，見面會透過問答與默契挑戰，邀請粉絲從台下走上舞台，與劉芯妤近距離互動。現場笑聲不斷，也讓這場生日見面會成為她與粉絲共同創造的20歲回憶。現場特別設置「芯願便利貼」留言板，邀請觀眾寫下想問的問題、想說的話與生日祝福，並由劉芯妤在台上親自抽出留言回應。談及明年的專輯規劃，劉芯妤透露，自己將參與多首歌曲的詞曲創作，期盼透過音樂呈現更多真實的想法與情感，讓大家更加認識真正的劉芯妤。

昨晚妹妹（薔薇）驚喜現身送上生日蛋糕，讓劉芯妤又驚又喜。在全場粉絲的陪伴下，她提前許下20歲生日願望，第一個願望希望在場的每一個人都能健康、快樂、平安；第二個願望則期許自己未來能創作更多好聽的音樂，送給一直支持她的大家。從粉絲的真摯祝福到家人的驚喜陪伴，也為這場20歲生日見面會留下溫馨難忘的回憶。

粉絲上台比默契。（公關提供）

〈最完美的存在〉MV驚喜首播 正式公布粉絲名稱「芯星」

見面會另一項驚喜，則是〈最完美的存在〉MV首次於現場完整播映，讓到場粉絲搶先欣賞影像作品；MV也於16日晚間10點20分正式上線，將現場限定的生日驚喜延伸給更多粉絲。演出尾聲，劉芯妤接連帶來〈微笑說再見〉與Taylor Swift〈Love Story〉，並以〈最完美的存在〉為這場相聚畫下句點。

劉芯妤也在見面會上正式宣布粉絲名稱為「芯星」，象徵粉絲如同星光般照亮她的成長旅程。「是你們照亮了我，讓我被看見，未來的路一起走吧。」這份寓意不僅呼應本次見面會「Shine with Starlight」的主題，也代表她與粉絲之間相互陪伴、一起走向未來的約定。