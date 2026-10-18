陳奕迅26場錄音騷未抽先爆黃牛　尾場門票狂飆逾十倍引公憤

陳奕迅（Eason）日前重磅官宣全新音樂企劃《Recording Sessions with Mr. Eason Chan》，將於今年12月至明年2月期間，進駐香港演藝學院歌劇院連開26場演出。然而，由於場地座位極其有限，在官方抽籤發售尚未正式啟動之際，各大二手購票平台已出現驚人炒價，熱門場次門票最高被推高至逾一萬三千港幣，引發大批歌迷強烈不滿。

《McDonald's Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音 》官方海報

26場演出曲目絕不重複

適逢入行30周年，陳奕迅今次選擇挑戰自我，告別過往紅館等大型體育館模式，選址僅得1,181個座位的香港演藝學院歌劇院。26場演出將同步重錄其歌唱生涯中的多張經典專輯，且每場曲目完全不重複。

陳奕迅26場演出曲目完全不重複。 （微博@陳奕迅所長）

尾場門票被飆炒逾十倍

雖然官方宣佈門票定價為$1,280及$980兩檔，並安排於10月28日展開網上登記抽籤購票，但由於演藝學院歌劇院每場僅得1,181席，26場總門票數量僅約三萬張，供求極度失衡。連日來，各大網絡二手票務平台已出現大規模「黃牛」炒價。其中12月的首場門票已被炒至$7,996起，而明年2月的收官尾場更被標出$13,563的極端天價，相比原價暴增超過十倍，令一眾樂迷深感吃驚與無奈。

各大網絡二手票務平台已出現大規模「黃牛」炒價。（網上圖片）

各大網絡二手票務平台已出現大規模「黃牛」炒價。（網上圖片）

忠粉怒轟黃牛炒賣風氣

面對黃牛黨狂妄猖獗的現象，不少忠實歌迷紛紛在社交平台發聲，怒轟炒賣風氣過分，並質疑主辦方在座位如此稀缺的情況下，為何不實施實名制購票，變相留給黃牛黨可乘之機。不少樂迷無奈直言：「感覺都唔係一般人可以抽到」、「每場得千幾個位，本身已經好難抽，再加埋黃牛，真粉根本好難抽到」，深感中籤希望渺茫。

歌迷紛紛在社交平台發聲怒轟炒賣風氣過份。（Threads截圖）