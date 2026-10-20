RubberBand音樂會2026香港｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

RubberBand《RubberBand《沐光公園》音樂會2026》音樂會將於2026年12月5日 （星期六）在安盛竹翠公園，西九文化區舉行，會在Klook優先開賣門票，並會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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RubberBand《沐光公園》音樂會2026》音樂會將在安盛竹翠公園，西九文化區舉行。（IG@rubberband）

RubberBand音樂會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年12月5日 （星期六）

演唱會時間：晚上7時30分

演唱會地點：安盛竹翠公園，西九文化區

門票價錢：$980* / $780 / $580

凡購買$980門票加$300即可享有一系列粉絲專屬福利：

1.⁠ ⁠合照 4:1 (RubberBand)

2.⁠ ⁠幻燈片

3.⁠ ⁠B3 親筆簽名海報

4.⁠ ⁠觀賞演出前彩排

5.⁠ ⁠優先入場購買紀念品

粉絲專屬福利（IG@rubberband）

RubberBand音樂會2026香港 | ZA Bank ZA Card持卡人優先購票

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：10月27日（星期二）中午12時

RubberBand音樂會2026香港 | Klook優先購票

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：10 月29日（星期四）中午12時

RubberBand音樂會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Klook

公開開賣日期：11月2日（星期一）

公開開賣時間：中午12時

RubberBand音樂會2026香港 | 座位表

RubberBand音樂會2026香港 | 座位表（IG@rubberband）

RubberBand音樂會2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。