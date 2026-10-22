21歲炎明熹高調公開有兩個「男朋友」　素顏亂髮甜抱「新歡」獻唱

鍾嘉欣日前宣佈將於明年3月首度踏上紅館舉行個人演唱會，得知亦師亦友的前輩宣布將舉行紅館個唱時，炎明熹（Gigi）亦第一時間留言送上恭喜。而出道時已明言視紅館為終極目標的「樂壇小天后」Gigi，近日正積極為新派台歌曲宣傳，而Gigi不失幽默本色，更大方公開自己有兩個「男朋友」，推動歌曲熱度再上一層。



鍾嘉欣宣佈將於明年三月舉行演唱會。（IG@chungkayanlinda）

炎明熹（Gigi）最近推出新歌《在搖搖板上相對的我們》。（Facebook@Gigi炎明熹）

家居服隨性演繹新曲

不時在社交平台分享音樂日常的Gigi，日前上載了一段自彈自唱新歌《在搖搖板上相對的我們》的短片。影片中Gigi身穿黑白相間的長袖家居服，以全素顏示人，長髮微亂甚至半遮掩面部；由於打扮極度隨性愜意，加上拍攝角度獨特，一度令部分網民差點認不出這位小天后。不過，她專注陶醉地抱著木結他彈唱的模樣依然魅力十足，清澈動人的歌聲瞬間融化大批歌迷。

炎明熹素顏亂髮隨性穿搭，自彈自唱新曲。（IG@yiminghay）

木結他化身「男朋友」1號2號

一向充滿幽默細胞的Gigi，更大玩「公開戀情」橋段，她分別展示了兩支愛用的木結他，並鬼馬地貼上「同大家介紹返男朋友1號」、「男朋友2號」的標籤，將朝夕相對的樂器幽默形容為「男朋友」。她更在貼文搞鬼寫道：「希望我兩個男朋友唔會覺得關係不對等，仲要我錄到頭髮亂晒，佢哋都冇嫌棄。」以擬人法演繹搞笑的「三角關係」，盡顯小天后的可愛與少女心。

炎明熹大方公開她的兩位「男朋友」。（IG@yiminghay）

網民留言打趣：你個男朋友終於返嚟

這段自彈自唱的影片曝光後，迅速引來大批粉絲留言讚好，不少人被其極具感染力的演繹深深打動：「好好聽，好有故事感」、「仲好聽過錄音版，唔係講笑，可以多彈啲畀我哋聽」。同時亦有不少粉絲配合 Gigi 的幽默感，紛紛在留言區打趣笑言：「你個男朋友終於返嚟！」、「久違與男朋友自彈自唱，超正」，互動相當溫馨。

炎明熹大玩「戀情公開」劇情。（IG@yiminghay）