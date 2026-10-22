陳奕迅爆錄音騷將重編280首歌　為演出效果主動降Key：做人要自量

陳奕迅（Eason）昨日（20日）前往商業電台接受鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》節目訪問。Eason在節目中宣佈，將在今年12月至明年2月期間，在灣仔香港演藝學院舉行共26場名為《Recording Sessions with Mr. Eason Chan》的現場錄音演出，帶來一次前所未有的全新嘗試。

陳奕迅（Eason）前往商業電台接受鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》節目訪問。（YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

陳奕迅透露錄音騷演出契機

談及這次演出的契機，Eason表示：「我第一張專輯是在1996年推出的，我也經歷過聲音沙啞的時期，所以就在想，是不是應該趁自己還處於活躍且狀態良好的時候重新錄製呢？就像以前在演唱會上唱過非主打歌一樣，因為錄音和現場表演不同，錄音時我只需要專注於自己，不需要照顧觀眾。剛好主辦方拿到了演藝學院的時間檔期，而我正是從那裡出來的—1995年我參加第14屆新秀歌唱比賽就是在演藝學院，那是我的出道之地。後來我想，不如就在那裡錄音吧？」

陳奕迅26場演出曲目完全不重複。 （微博@陳奕迅所長）

為280首歌再編曲

至於現場收音問題，Eason透露準備了應變方案：「我們可能會有一個錄音室。」他自豪地表示這種做法在香港前所未有。為了這次演出，音樂監製Jerald更需要為280首歌重新編曲。同時Jerald亦盡量找回當年參與原版錄音的音樂人，例如鋼琴手孫偉明再次合作。此外，演出預計為100分鐘，中間設有15分鐘的中場休息。他更特別呼籲觀眾入場時封存手機：「這次我們會強制要求大家把手機關機，然後放進專用袋子裡鎖上。」

陳奕迅透露將為280首歌再編曲。（微博@陳奕迅所長）

為求演出效果主動降Key

談及最不期待的演出，Eason笑言竟是《我的快樂時代》，全因整張專輯Key太高。他坦言「做人要自量」，重點是讓歌曲好聽而非執著原Key，因此與監製Jerald商量後決定適度降Key。他也表示這次嘗試並非為了追求創舉，雖然前期與樂手協調檔期十分困難，但能邀請多位音樂人參與已非常滿足，直言「做就對了！」

陳奕迅錄音騷為求演出效果主動降Key。（微博@陳奕迅所長）

初心不變卸下歌神包袱

從初出道的青澀小夥子，到如今躍升為殿堂級「歌神」，Eason坦言近年身上無形中多了不少外界賦予的期望與包袱：「這十年來，大家看我的角度不同了，覺得我是一個有社會責任的大明星、是『歌神』。但我其實也是普通人，尤其在做音樂時，雖然經驗豐富了許多，但我本質上依然是那個純粹熱愛唱歌的男孩。以前的嗓音可能更有爆發力，但現在經過歲月洗禮，反而能更細膩地將情感表達出來。」