張敬軒聖誕跨年連開六場　首度聯乘澳門中樂團重現《盛樂》

張敬軒將於十二月二十四至二十六日，以及十二月三十一日至明年一月二日，假澳門倫敦人舉行六場《澳門倫敦人榮譽呈獻：張敬軒 x 澳門中樂團 Unplugged - 盛樂 音樂會》，演出日期橫跨平安夜、聖誕節、Boxing Day、除夕及元旦，實行陪伴樂迷度過整個聖誕及新年。而演唱會宣傳海報上，軒仔更罕有露出結實手臂，大晒操練成果。

張敬軒澳門演唱會（IG＠hinscheung）

聖誕跨年檔期連開六場陪歌迷倒數

這次音樂會是軒仔首次聯乘澳門中樂團演出，並將《Unplugged》與《盛樂》兩個音樂系列融合。對軒仔而言，這不僅是今年七月《張敬軒 UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會》的延續，同時亦可視為他與中樂團合作的另一個篇章。六年前，軒仔曾與香港中樂團舉行《張敬軒×香港中樂團盛樂演唱會》，以重新編排的中樂版本演繹多首作品；今次則首度與澳門中樂團聯乘，將早年的《Unplugged》、過往的《盛樂》以及今年的第二樂章重新串連，打造澳門專屬的舞台。

張敬軒連開六場陪歌迷倒數。（IG@hinscheung）

首度聯乘澳門中樂團

軒仔於Instagram分享並透露今次將與澳門中樂團合作，呈現2026年年底全新的大型演出創作，「因為疫情嘅緣故，當年入場觀眾嘅人數有限制，舞台上嘅表演者嘅人數亦都有限制，並未有好好將《盛樂》呢個Project完美咁樣呈現畀我嘅觀眾。」他表示，今年感謝澳門倫敦人再次邀請，讓他得到難得機會與澳門中樂團合作，將《盛樂》這個音樂企劃以更完整的形式呈現。他又向樂迷預告：「今個聖誕又喺澳門倫敦人呢度大家一齊慶祝聖誕，喺除夕一齊狠狠倒數喇。」

《Unplugged - 盛樂》將以人聲及樂團演奏作為核心，延續軒仔一向重視音樂質感的演出方向，將焦點放回歌曲、編曲及現場演奏之上，回到純粹的音樂交流，在舞台、音樂總監、配套及觀眾之間，建立出親密的演出空間，同時亦為軒仔熟悉的作品注入澳門音樂文化的色彩。