冼靖峰假麥花臣場館舉行個人演唱會　海報重現深夜房中創作日常

《冼靖峰 ARCHIETECT LIVE IN HONG KONG》演唱會將於2026年12月6日(星期日)，晚上8時15分在麥花臣場館隆重舉行。票價分別為$1280(VIP)、$880、$580三種，VIP門票福利包括可觀看綵排及1對1合照，10月26日早上10時正於Patotix及鄰住買優先訂票、10月30日早上10時正於Cityline及大麥公開發售、同日中午12時正Klook套票公開發售。

演唱會海報。（公關提供·）

海報概念揭秘深夜音樂縮影。（公關提供·）

海報概念揭秘深夜音樂縮影

主辦單位星星娛樂特別在今個星期日(25日)下午4時正，於馬鞍山廣場安排演唱會記招，冼靖峰Archie將會現身和大家見面，讓大家知悉更多演唱會的細節。今次Archie坐在一張佈滿唱片、結他及電子琴的床上，以一種隨性的態度拍攝演唱會海報，他表示這張床代表他的家，每天在家很多時間也離不開聽歌和練歌，特別是半夜練歌時會同時在床上練結他，所以這張海報的畫面正正是他生活的縮影，大家入場看他12月的演出便是同步體驗他在家一天內會發生的所有事。

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全新歌單有別內地演出、密鑼緊鼓請教練操Fit

Archie相信今次演唱會主題可以給觀眾帶來新鮮感，歌單也會和之前的內地演唱出有所分別。Archie續說12月6日當晚會有很多朋友來捧場，當中有些身處外地的更會專程返港。Archie同時找了健身教練指導他如何操Fit體能，現正朝著目標身型進發。