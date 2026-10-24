F✦FOREVER新碟突擊上線　阿信操刀製作攜手劉宇寧神仙合唱

有些歌，唱過一遍就留在心裡！有些相遇，從那一刻起就成為永遠！從《恆星之城》的萬千星海，到耳機裡的每一次心動，那些在演唱會一起大聲唱過的歌，如今都有了可以珍藏的模樣！



言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信組成限定組合 F✦FOREVER。（公關提供）

《今夜讓我帶你高飛遠走》突擊上線

言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信組成的限定組合「F✦FOREVER」，於22日推出全新數位專輯《今夜讓我帶你高飛遠走》。該專輯共收錄十首作品，全數以F✦FOREVER版本錄製，並由五月天阿信擔任製作人，專輯中特別收錄了〈今夜讓我帶你高飛遠走〉與〈我只想〉兩首在演唱會首唱的全新力作。其中，同名主打〈今夜讓我帶你高飛遠走〉邀請劉宇寧加入，與言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱，成為專輯上線的一大驚喜。

言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信全新數位專輯《今夜讓我帶你高飛遠走》22日突擊上線。（官方提供圖片）

2025 年，言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信組成限定組合 F✦FOREVER。團名取自 Faith、Friends、Fans、Family 與 Fixed Stars 五個字首，對應四人在音樂領域的精神，以及看重友情與歌迷的支持。組合第一首作品〈恆星不忘〉邀請周杰倫助陣，為這次聚首正式亮相。四人舉辦的《F✦FOREVER恆星之城》演唱會在唱響30場萬人指標性場館後，陸續展開杭州、北京、廣州、台北、上海五城體育場巡演；如今更將舞台上的燦爛與相聚的感動，凝結收藏成一張能反覆聆聽的專輯《今夜讓我帶你高飛遠走》。

言承旭 x 吳建豪 x 周渝民 x 五月天阿信《F✦FOREVER 恆星之城 巡迴演唱會》世紀同台。（微博＠阿信）

8首現場經典再現感動

備受矚目的全新單曲〈今夜讓我帶你高飛遠走〉由蕭秉治作曲，五月天阿信與作詞人黃婷共同填詞。歌曲更驚喜邀請劉宇寧合唱，他一聽到Demo便大讚：「好聽，很適合在演唱會大合唱，又很適合在播放器裡反覆聽。」這首神仙合作曲由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信與劉宇寧五人共同演繹，在同一個音樂宇宙裡，五種極具魅力的聲線依序接唱，交織歌曲真摯深厚的情感面，跟著他們的歌聲高飛遠走。

新曲〈今夜讓我帶你高飛遠走〉劉宇寧驚喜合唱。（官方提供圖片）

另一首受到廣大迴響的新歌〈我只想〉由言承旭、吳建豪、周渝民三人演唱，是專輯中編制特別的作品，獻給所有一路同行的歌迷至誠心意。曲風以迷人的 R&B呈現，在律動中展現彼此獨有的音樂化學效應。《今夜讓我帶你高飛遠走》專輯封存多首演唱會全新編曲。製作人五月天阿信為這次的經典組合，在巡演期間同步進入錄音室細細打磨，讓每一位聽者都能透過這張專輯，重溫恆星之城現場的回憶與感動。