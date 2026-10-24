冼靖峰演唱會2026香港｜門票優先公售$580起＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
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冼靖峰冼靖峰 ARCHIETECT LIVE IN HONG KONG 演唱會將於2026年12月6日（星期日）在麥花臣場館舉行，會在Patotix、鄰住買優先訂票優先開賣門票，並會在Cityline、Klook、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
冼靖峰演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年12月6日（星期日）
演唱會時間：晚上8:15
演唱會地點：麥花臣場館
門票價錢：VIP$1280* / $880 / $580
注意：VIP價位可觀看綵排及1對1合照
冼靖峰演唱會2026香港 | 優先購票
優先訂票渠道：Patotix、鄰住買
門票發售時間：10月26日早上10時
冼靖峰演唱會2026香港 | 公開售票
公開發售平台：Cityline、大麥
公開開賣時間：10月26日 早上10時
冼靖峰演唱會2026香港 | Klook公開售票
公開發售平台：Klook
公開開賣日期：10月26日 中午12時
冼靖峰演唱會2026香港 | 座位表
演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。