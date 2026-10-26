草蜢澳門開騷感性發言憶梅艷芳往事 蔡一傑談腦癌開刀2年後現況

香港殿堂級唱跳天團草蜢出道超過40年，24日起一連兩天在澳門威尼斯人綜藝館舉辦「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會 2026 澳門站」，吸引共2.4萬歌迷嗨爆現場。除了古天樂當壓軸嘉賓，草蜢更當場獲金氏世界紀錄（健力士世界紀錄）官頒發「華語最長壽不變陣組合」，為3人的傳奇歲月寫下輝煌新頁。



延續香港紅館經典的四面台設計，草蜢在澳門率領12名舞者以《A.E.I.O.U》、《紅唇的吻》等經典快歌開場，連續唱跳18分鐘展現驚人體力。隨後換上粉紅寬版西裝，感性呈獻《我們都是這樣失戀的》等抒情組曲。

組合草蜢「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會 2026 澳門站」，吸引共2.4萬歌迷嗨爆現場。（資料圖片）

草蜢澳門開騷當場獲金氏世界紀錄官頒發「華語最長壽不變陣組合」，另外還有古天樂當壓軸嘉賓：

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蔡一傑穿著裙裝登台獨唱《失樂園》，感性分享腦癌開刀後的心境：「今天是我做了腦部手術後整整兩年，我很好，病況很穩定，不用擔心！」他透露靠著跑步、游泳鍛鍊，甚至開玩笑說自己「練得很大隻」。

蔡一傑坦言：

這段時間我都會吃飯、逛街，開心去哪裡就哪裡，逛市場也好，吃飯也好，我遇到很多朋友、遇到很多溫暖。

他說大家都會跟他說加油、問候他，「我也盡量做點自己開心的事，自己安安靜靜畫畫啦，或是自己煮東西吃」。

他說自己很矛盾，因為做了這些事但好像又不是真正開心，「有什麼是令我最開心？就是現在，我在台上是最開心，因為有你們的陪伴，所以我是最開心、最享受，很謝謝大家，快樂不是那麼容易，所以我希望大家如果有快樂要捉緊它」，隨後他帶來《及時行樂》一曲，又秒換背心大秀爆肌好身材，化身DJ帶來電音歌曲《老的辣》與《忘情森巴舞》，帶領全場萬人嗨玩波浪舞，氣氛宛如大型夜店。

最高潮是男神古天樂戴著墨鏡、身穿大地色西裝帥氣驚喜降臨，被蔡一傑現場吐槽：「你到底看不看得清楚路啊？」蔡一智更爆料古天樂剛出道、皮膚還很白時，就曾擔任過草蜢《原諒我是我》MV男主角；蘇志威回憶1999年合作港劇《刑事偵緝檔案 IV》時兩人天天相處的情誼。當草蜢拱古天樂未來一起來開演唱會時，古天樂用招牌低音砲笑答：「要跳死我啊！」隨後4人同台合唱《原諒我是我》，掀起爆棚尖叫聲。

演唱已故恩師梅艷芳的經典曲目《愛將》前，草蜢3人感性望向天空。蔡一智懷念表示：

40年前就是因為阿梅帶著我們來到澳門，今晚她一定也在現場！

草蜢強調會秉持師父的精神持續回饋社會。

草蜢也宣布下一步將席捲台灣，演唱會明年1月 16、17日要登上台北小巨蛋，門票於11月6日上午11時在KKTIX開賣。

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