72歲羅大佑開騷自嘲去咗半條命　靠神級一招征服17度魔王歌《夢》

現年72歲的華語流行音樂教父羅大佑，出道逾四十年經典無數，九十年代與蔣志光合唱的《皇后大道東》更是紅遍全港的時代記憶。近日，他率領百人交響樂團展開巡迴演出，登上台北流行音樂中心後連唱多首仍毫無倦態。台上，他既幽默自嘲唱神曲《愛人同志》「去掉半條命」，又當眾大顯神級「控咪」功力，完美征服橫跨17度音域的魔王級難曲，寶刀未老的頂尖實力震撼全場！

台灣音樂教父羅大佑。（微博@羅大佑-LoTaYou）

唱《愛人同志》自嘲「去半條命」

在《所以明天會更好》交響音樂會上，羅大佑以絕佳聲線掌控力與澎湃情感征服全場，一連狂飆逾30首經典。明明台上中氣十足，唱畢節奏激昂的《愛人同志》時，他卻故意擺出氣喘吁吁的誇張神態打趣自嘲：「每次唱《愛人同志》，都會去掉半條命，畢竟是72歲的人了！」逗得全場觀眾捧腹大笑。

唱《愛人同志》自嘲去半條命。（微博@羅大佑-LoTaYou）

解構神級「控咪」技巧

他坦言此曲與《皇后大道東》歌詞又長又密集，極度消耗肺活量與體力；但談到心目中真正的「終極大魔王」，他坦言非安可曲目《夢》莫屬。這首收錄於1988年的傳奇之作音域橫跨足足17度、超過兩個八度，平日極少被列入歌單。今次他首度挑戰，靠的正是深厚控咪秘訣：「低音時把麥克風貼近嘴巴，高音時再推遠，這樣聲音聽起來才會均衡，情感的收放與動態高低層次也才能清晰表達。」

神級控咪技巧征服17度音域《夢》。（微博@羅大佑-LoTaYou）

揭神級控咪秘訣。（微博@羅大佑-LoTaYou）

72歲身心巔峰之謎

72歲依然能維持巔峰級肺活量與爆發力，背後全靠近乎苦行僧般的自律鍛鍊。羅大佑透露自己長年堅持運動，平日每天在家必定進行超慢跑，每次輕鬆跑滿一萬步；而在每站開唱前3天，他更會嚴格執行「閉關模式」，除了打坐靜心以沉澱思緒，亦會針對身體狀況加強腰椎、大腿與核心肌群訓練。正式演出前15分鐘，他更會讓自己徹底屏除外界干擾、全然專注於當下，正是這份十年如一日的嚴格自律，讓他面對近3小時的高強度交響演出依然游刃有餘。

72歲身心巔峰連唱3小時游刃有餘。（微博@羅大佑-LoTaYou）