Eric Kwok夥占士丁丁打入國際EDM　與G-DRAGON飲酒直呼：超現實

音樂人郭偉亮（Eric Kwok）夥拍《中年好聲音3》歌手占士丁丁（Dan James），組成電音DJ組合「HOHO ONE」，去年正式組合，轉眼已踏足美國、韓國及杜拜等地的電音舞台。Eric直呼整段經歷超現實：「我哋上年先開始學做DJ，所以真係好癲！」



郭偉亮孖占士丁丁組成電音DJ組合。（公關提供）

萬聖節回歸灣仔主場開騷炸場

近日二人終於回到香港主場，首度以HOHO ONE身份在灣仔海濱活動空間舉行的「SPOOKY HALLOWEEN 2026」萬聖節音樂嘉年華演出。Eric更破天荒將《幸福摩天輪》、《就當我未玩夠》等廣東歌混入EDM，加上《英雄本色》的經典電影音樂元素，全場樂迷跟着節奏狂跳一小時，氣氛熾熱。

首度以HOHO ONE身份在灣仔海濱活動空間舉行的「SPOOKY HALLOWEEN 2026」萬聖節音樂嘉年華演出。（公關提供）

狂跳一小時「眼淚水都標埋」

Eric笑說：「我好耐冇試過一個鐘唔停咁跳，跳到眼淚水都標出嚟！可能返回香港，所以我好High，自己屋企吖嘛！」占士丁丁亦表示香港演出特別有親切感：「There is more of a personal feel to it because it's our home soil.」

狂跳一小時「眼淚水都標埋」（公關提供）

曾與G-DRAGON飲酒：感覺超現實

別以為Eric本身是資深音樂製作人，轉做DJ就毫無難度。原來二人去年8月開始跟隨香港DJ Spect學打碟，一個月內密集上了十堂課，9月便獲邀飛到洛杉磯參加S20音樂節，在兩萬人面前演出！演出大受歡迎之後，HOHO ONE更獲邀擔任杜拜《Krazy Super Concert》開場嘉賓，同場還有韓國天王G-DRAGON。Eric笑稱：「同GD飲咗一次酒就friend咗，感覺真係超現實！」

「HOHO ONE」一個月即征服洛杉磯兩萬人舞台。（公關提供）

將廣東歌及港產片配樂帶入國際電音市場

玩得開心之餘，Eric亦認真思考這個新的音樂目標，將廣東歌帶入國際電音市場。他說：「出面嘅EDM好多都係墨西哥、西班牙，我哋既然有呢個機會，就帶廣東歌出去！把香港流行音樂及電影配樂融入EDM，外國人聽不懂廣東話，一樣被旋律及節奏打動。」

深信外國人聽唔明歌詞一樣被旋律節奏打動。（公關提供）

談到「HOHO ONE」這個團名的由來，Eric說：「能代表中國人，就係好運 ！所以最後決定用HOHO ONE。」而用了這個名之後，他們笑言自己一路上真的非常幸運。