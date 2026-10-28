IdG 2%新歌獲羅蘭驚喜跨世代聲演　兩小花感激前輩大叫好威水

IdG 2%由 Fiona (15歲）及 Elva (18歲）組成，為「偶像女生」今年出道年齡最細的新組合 ，繼第一首派台歌曲《借啲倚》之後，第二首派台作品《唔准瞓先》亦已上架。 歌曲以其真實現象用歌曲記錄兩位小女生的日常，歌曲講述時常愛玩不願瞓的Fiona及成日唔願起身的Elva日常。而兩位小女生亦有個想法，竟然《唔准瞓先》一曲很有萬聖節感覺，如果可以邀請到殿堂級前輩羅蘭姐聲演歌曲就好了。

IdG 2%第二首派台作品《唔准瞓先》亦已上架。（IG@idolgirlshk）

羅蘭姐為《唔准瞓先》跨世代聲演

而在兩位小妹妹在返學的忙碌日子中，該歌曲監製兼作曲人亞拔( Bert744 )就秘密找來羅蘭姐幫口為《唔准瞓先》特別版重新聲音演繹，聽完歌曲後，沒想到她一口答應，這位大大大長輩對後輩的愛，那便成就了今次意想不到的音樂作品合作！

IdG 2%第二首派台作品《唔准瞓先》亦已上架。（IG@idolgirlshk）

羅蘭姐化身最強人肉鬧鐘

羅蘭姐專業聲音一take過演繹就不用多說，其招牌笑聲、獨特語氣，化身最強人肉鬧鐘！錄音前，羅蘭姐仲幽默地講：「等我用龍婆把聲先！」試了一句後：「呢把聲唔夠恐怖，等我用把恐怖啲嘅聲先，哈哈哈哈！」隨即正式錄音，一take 錄好，監製收貨。

而兩位女生收到已錄製好的《唔准瞓先》嘈住你Mix (feat. 羅蘭婆婆) 特別版後，瞬即大叫起來，Fiona稱：「沒有想過羅蘭婆婆會答應的。超感動超開心！」Elva繼道：「衷心感謝羅蘭婆婆拔聲演出，細細個都成日睇佢演出嘅戲，估唔到由電視電影咁遠嘅距離，突然可以咁近咁聽到羅蘭婆婆為我哋嘅歌曲聲演，我响街到興奮到叫咗出嚟，我覺得我哋好威水呀！」