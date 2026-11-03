《璀璨之城》片尾曲打破常規　黃洛妍一人打造全港首支全AI生成MV

實力派女歌手Janees黃洛妍今日（3日）宣布，由其主唱的TVB重頭台慶劇「璀璨之城」片尾曲《Black Velvet Tide》，官方音樂錄像（MV）將於本週五（11月6日）首播。這個MV創下先河，為香港首個完全由歌手個人獨立創作、全程利用AI（人工智能）技術生成的音樂錄像。



TVB重頭台慶劇「璀璨之城」片尾曲 《 Black Velvet Tide 》，官方音樂錄像（MV）將於本週五（11月6日）首播。（公關提供）

此次製作由Janees親自獨擔大旗，實現個人創作夢想，打破過往主流音樂產業的傳統框架，將其極具實驗性的視覺想像化為現實。MV的發佈亦特別選在緊接劇集大結局之後，為全劇的壓軸高潮帶來終極回響。

Janees以主唱歌手身份自編、自導、更擔任美術指導。（公關提供）

顛覆常規：香港樂壇罕見的曲風

《Black Velvet Tide》大膽引入了香港樂壇罕見的音樂風格，更徹底打破了傳統香港電視劇集歌曲的既定公式。歌曲摒棄了傳統的抒情套路，換上極具國際視野、極富電影感的高概念編曲，全曲充滿前衛的電子元素、瀰漫着詭秘氛圍、滲透暗黑浪漫。

全曲充滿前衛的電子元素、瀰漫着詭秘氛圍、滲透暗黑浪漫。（公關提供）

全自主AI MV 創作

為了配合這首打破常規的歌曲，Janees更作出大膽的新嘗試，以主唱歌手身份自編、自導、更自家擔任美術指導，憑一人之力獨自創作出這個全AI製作的MV。「這首歌需要一種與歌詞、編曲、演繹同樣大膽、不拘一格的視覺語言。」Janees分享道：「透過這次獨立進行的AI創作，我想證明本地歌手絕對有能力打破美術和技術界限，全憑個人的藝術視覺與創意，打造出具國際級水平的音樂視覺震撼。」

時空交錯：「誘惑」「危險」穿梭劇集與現實當中

這個 MV的核心題材與「璀璨之城」劇中陰謀重重、被陷害與心理戰的暗黑情節完美呼應。然而令人讚嘆的是，除了戲內，整首歌的音樂、歌詞、演繹、以至 MV整個視覺世界的生成，都可以完全脫離劇集的框框，是一首可以完全獨立於劇集，具國際風格及國際級數的歌曲。

MV 的核心題材與「璀璨之城」劇中陰謀重重、被陷害與心理戰的暗黑情節完美呼應。（公關提供）

依靠對「背叛」、「欺騙」、「誘惑」、「危險」這些核心情感概念的精準直覺，Janees 將這些抽象的意念以AI轉化為一幅幅既虛且實、疑幻似真、驚慄懾人的畫面。MV帶領觀眾跌入一個由陰影與幻象交織的流動超現實世界，完美表達出歌詞中那句誘惑而危險的 「Come close, come close… Black velvet tide. 」。

黃洛妍推首支純AI製作個人MV。（公關提供）

這種獨特的創作模式與劇集形成了奇妙的藝術平行，為樂迷與劇迷帶來一個完全不受劇情框架限制的全新視角，隨著全劇全速駛向結局，為高潮帶來終極回響，也將這些破格的音、影、意象長留現實之中。