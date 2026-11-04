韓團RESCENE回歸｜新歌《With》超BIGBANG創紀錄　小公司奇蹟登頂

韓國女團RESCENE於11月3日下午6時（韓國時間），攜第4張迷你專輯《PULSE》回歸，主打曲《With》同步上架於各大串流音樂平台。。這張名為「心跳」的實體專輯，是她們時隔約一年推出的新作。自《LOVE ATTACK》逆襲登頂Melon韓國人音樂平台，並躋身當紅女團後，她們憑此新作再度回歸樂壇。新專輯延續「香氣」概念，以麝香為核心，收錄包括主打在內共5首歌曲。



韓國女團RESCENE於11月3日下午6時（韓國時間），攜第4張迷你專輯《PULSE》回歸。（微博＠RESCENE_CN）

一句迷因吹出的當紅女團

RESCENE於2024年3月由韓國娛樂公司THE MUZE Entertainment推出，這支來自中小型經紀公司的5人女團，其崛起歷程被韓國傳媒一致讚譽為「小公司奇蹟」。她們打開大眾知名度的關鍵轉捩點，源於日籍成員Minami（伊藤南美）與隊長Woni（鄭元熙）在個人頻道影片中隨口喊出的一句「巨濟YAHO（Geoje Yaho）」，意外在社交平台瘋傳成為大熱迷因。

「巨濟YAHO（Geoje Yaho）」這句話是出自WONI的個人頻道《你好我是WONI請多多關照》。2026年3月20日發布的續作《一起來學習Gyaru的姿態》中，MINAMI以全套日系辣妹造型登場，WONI吐槽「你這身打扮去巨濟的話，會被巨濟市民說的」(WONI的故鄉是韓國慶尚南道南部的巨濟市)，MINAMI毫不在意，一臉開朗地揮手喊出「巨濟Yaho！」（巨濟你好！）。



RESCENE於2024年3月由THE MUZE公司推出，這支來自中小型經紀公司的5人女團，其崛起歷程被韓國傳媒一致讚譽為「小公司奇蹟」。（IG@rescene_official）

RESCENE崛起歷程被韓國傳媒一致讚譽為「小公司奇蹟」。（微博＠RESCENE_CN）

日籍成員Minami（伊藤南美）與隊長Woni（鄭元熙）在個人頻道影片中隨口喊出的一句「巨濟YAHO（Geoje Yaho）」，意外在網絡社交平台瘋傳成為大熱迷因。（IG@rescene_official）

這股網絡熱潮隨即轉化為亮眼的串流播放成績。數據顯示，截至6月底，RESCENE在韓國主流音樂平台Melon的搜尋用戶數按月暴增6,550%，更帶動她們早前發行的代表作《LOVE ATTACK》在推出近兩年後爆冷翻紅，一路強勢逆行登頂Melon音樂平台TOP100榜首，並橫掃各大音樂節目第一名，成功打破韓國四大娛樂巨頭（HYBE、SM、JYP、YG）壟斷的K-pop固有格局。

《LOVE ATTACK》在推出數個月後爆冷翻紅，一路強勢逆行登頂Melon音樂平台TOP100榜首。（微博＠甄心忙果_）

RESCENE組合音樂橫掃各大音樂節目第一名，成功打破四大娛樂巨頭（HYBE、SM、JYP、YG）的K-pop固有格局。（IG@rescene_official）

迷你4輯《PULSE》回歸：解讀麝香概念融入主打歌《With》

第4張迷你專輯《PULSE》意為「心跳」，寓意成員與粉絲（官方粉絲名REMINE）之間雙向共鳴。主打曲《With》講述與長久夢想的「你」重逢的瞬間，編曲前奏抒情，副歌爆發力十足。

第4張迷你專輯《PULSE》意為「心跳」，寓意成員與粉絲（官方粉絲名REMINE）之間雙向共鳴。（微博＠RESCENE_CN）

主打曲《With》講述與長久夢想的「你」重逢的瞬間，編曲前奏抒情，副歌爆發力十足。（微博＠RESCENE_CNMV影片截圖）

《PULSE》共收錄5首作品，包括主打《With》，以及《Finest Thing》、《Inside Out》、《MEME》、《Dragon》，曲風各異。專輯以淡雅綿長的「麝香」氣息為主軸，延續RESCENE一貫將音樂與香氣結合的概念。

《PULSE》共收錄5首作品，包括主打《With》，以及《Finest Thing》、《Inside Out》、《MEME》、《Dragon》，曲風各異。（微博＠RESCENE_CN）

《PULSE》專輯以淡雅綿長的「麝香」氣息為主軸，延續RESCENE一貫將音樂與香氣結合的概念。（微博＠RESCENE_CN）

對RESCENE而言，這次回歸亦是繼去年11月迷你3輯《lip bomb》後時隔約一年的新實體專輯。（微博＠RESCENE_CN）

新歌2小時登頂Melon榜首 超越BIGBANG記錄

外界持續關注這支逆襲女團能否延續升勢，根據Melon音樂平台紀錄，主打歌《With》刷新多項紀錄，首小時錄得收聽42,465次，讚好14,165個，超越BIGBANG《BiiiG》，打破2026年Melon年度最高首小時收聽，並且上架僅2小時便榮登TOP100榜首，與NewJeans《Ditto》齊名，並列女團史上最快登頂紀錄。

根據Melon音樂平台紀錄，主打歌《With》刷新多項紀錄，首小時錄得收聽42,465次，讚好14,165個。（微博＠甄心忙果_）

主打歌《With》超過BIGBANG「BiiiG」，打破2026年Melon年度最高首小時收聽。（微博＠甄心忙果_）

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