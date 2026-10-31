《我的有罪之人》任時完捲命案遭暗算！薛仁雅女扮男裝醉酒接吻

由任時完、薛仁雅主演的全新韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》、Love in Disguise）改編自網絡小說及網漫《為什麼不知道是女人？》，劇集於tvN播出，並在Amazon Prime Video同步上線。劇集講述財閥三世尹以俊（任時完飾）在女秘書離奇斃命後，瞬間由接班人淪為頭號殺人嫌疑人。他不僅要面對警方與輿論的追逼，更把線索鎖定在自家二樓走廊盡頭的那一間房。最棘手的是，他竟對女扮男裝潛入他身邊的私人秘書姜在熙（薛仁雅飾）暗生情愫。



由任時完、薛仁雅主演的全新韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》、Love in Disguise）改編自網絡小說及網漫《為什麼不知道是女人？》，劇集於tvN播出，並在Amazon Prime Video同步上線。（IG@tvn_drama）

捲入女秘書命案 變頭號嫌疑人

尹以俊身為頂尖財閥「泰剛集團」的第三代接班人，因捲入女秘書韓恩英的離奇命案，人生徹底逆轉。死者被發現陳屍於辦公室文件櫃內，尹以俊不僅是第一發現人，案發當晚亦曾與死者獨處。種種不利線索令他瞬間成為警方鎖定的頭號嫌疑人，案發後他選擇閉門不出，外界的輿論討伐至今未息。有網民留言：「所有線索均指向他，『到底是兇手還是替死鬼』的懸念太折磨。」

尹以俊身為頂尖財閥「泰剛集團」的第三代接班人，因捲入女秘書韓恩英的離奇命案，人生徹底逆轉。（IG@tvn_drama）

尹以俊瞬間成為警方鎖定的頭號嫌疑人，案發後尹以俊選擇閉門不出。（IG@tvn_drama）

韓恩英被發現陳屍於辦公室文件櫃內，尹以俊不僅是第一發現人，案發當晚亦曾與死者獨處。（《我的有罪之人》劇照）

二樓禁地藏秘密 慘遭下毒暗算成雙重受害者

除了命案，尹以俊還守著一個不願告人的秘密。宅邸二樓走廊盡頭的房間，是整棟房子唯一禁止任何人進入的地方，連新聘的私人秘書也不例外。警方與臥底苦苦追尋的死者失蹤手機，線索正指向那道門後，姜在熙為能潛入房間煞費苦心擬定計劃。

宅邸二樓走廊盡頭的房間，是整棟房子唯一禁止任何人進入的地方，連新聘的私人秘書也不例外。（《我的有罪之人》劇照）

宅邸二樓走廊盡頭的房間，是整棟房子唯一禁止任何人進入的地方。（《我的有罪之人》劇照）

尹以俊的防備同樣滴水不漏，上班第一天便直接毀掉對方那副藏著秘密攝影器材的近視眼鏡，此後輪番設下測試。命案爆發後尹以俊閉門不出，誰也不肯輕信，並且他自己同樣身處險境，喝的牛奶被暗中下了除草劑，隨後吊燈墜落，他既是被查的人，也是被暗算的對象。

尹以俊的防備同樣滴水不漏，上班第一天便直接毀掉對方那副藏著秘密攝影器材的近視眼鏡。（《我的有罪之人》劇照）

尹以俊喝的牛奶被暗中下了除草劑。（《我的有罪之人》劇照）

尹以俊家中吊燈墜落，他既是被查的人，也是被暗算的對象。（《我的有罪之人》劇照）

朝夕相處動心「男秘書」 意外吻戲引爆性取向懷疑

全劇最具話題性的莫過於尹以俊對「男秘書」姜在熙的情感轉變。姜在熙實為特種部隊出身的女刑警，為了追查命案真相換上帥氣西裝，應徵僅限男性申請的私人秘書職位，成功潛入尹以俊身邊。

姜在熙實為特種部隊出身的女刑警。（IG@tvn_drama）

姜在熙實為特種部隊出身的女刑警，為了追查命案真相換上帥氣西裝。（IG@tvn_drama）

兩人在朝夕相處之下，尹以俊在渾然不知對方是女子的情況下，竟然不由自主對這名「男秘書」暗生情愫。來到第4集尾聲，尹以俊與姜在熙兩人因醉酒意外接吻，在第5集預告中甚至開始痛苦懷疑自己的性取向，充滿反差感的心理拉扯令觀眾拍案叫絕。

尹以俊在渾然不知對方是女子的情況下，竟然不由自主對這名「男秘書」暗生情愫。（IG@tvn_drama）