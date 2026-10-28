百日謊言｜金裕貞扮「四重身分」撩朴珍榮！突襲告白名場面瘋傳

【Netflix】由金裕貞、朴珍榮主演的全新韓劇《百日謊言》（100 Days of Deception）於tvN播出、Netflix同步上線！故事以1930年代日治時期的京城為背景，講述女扒手李佳景（金裕貞飾）受抗日組織招募並潛入總督府做臥底100天，卻與敵方精英翻譯官金泰雄（朴珍榮飾）在謊言與試探間漸生情愫。第3集帶來一場引人遐想的名場面，李佳景短時間內與金泰雄見了四次面，每次都是以不同的身份出現，而第四次重遇更是「突襲告白」，令廣大劇迷直呼「金泰雄根本就陷進去了」。



由金裕貞、朴珍榮主演的全新韓劇《百日謊言》（100 Days of Deception）正於Netflix熱播！（IG＠tvn_drama）

四次見面四重身份 金裕貞百變偽裝

根據劇情交代，李佳景（又譯：李佳璟）與金泰雄的緣分在短時間內交錯了四次，每次她都帶著不同身份現身。

李佳景與金泰雄的緣分在短時間內交織了四次，每次李佳景都帶著不同身份現身。（IG＠tvn_drama）

根據劇情交代，每次李佳景都帶著不同身份現身。（IG＠tvn_drama）

第一次在京城車站一列火車的頭等車廂，李佳景以「扒手」身份登場，與金泰雄偶然相遇。這也是兩人緣分的起點，李佳景在車上下手行竊，卻意外被捲入一場針對總督府高官的暗殺亂局，第一次碰到身為總督府精英翻譯官的金泰雄。

第一次在京城車站一列火車的頭等車廂，李佳景以「扒手」身份登場。（IG＠tvn_drama）

李佳景以「扒手」身份登場，碰到身為總督府精英翻譯官的金泰雄。（IG＠tvn_drama）

第二次是在俞必立（李茂生飾）家中，俞必立是駐京城的美籍特派員，亦與抗日組織「救國團」有關，李佳景前往其家中，化身一名「會說英語的女傭」，再次與金泰雄碰面。

李佳景前往俞必立家中，化身一名「會說英語的女傭」，再次與金泰雄碰面。（《百日謊言》劇照）

第三次在當舖，李佳景本就慣於偽裝、張口就編故事，這一回乾脆以「騙子」姿態現身，在當舖與金泰雄短兵相接、互相試探，再度讓對方看不清她的底細。

這一回李佳景以「騙子」姿態現身，在當舖與金泰雄互相試探。（IG＠tvn_drama）

第三次在當舖，再度讓金泰雄看不清李佳景的底細。（IG＠tvn_drama）

第四次在俞必立身邊，她以「俞必立情婦」的身份出現，身份真假難辨，卻把兩人的距離推到最近，也正是在這一回，李佳景向金泰雄說出那句毫無預警的突襲告白。四次重遇、四重身份，兩人每次都站在對立或可疑的位置上切磋過招，關係愈纏愈緊。

第四次李佳景以「俞必立情婦」的身份出現，身份真假難辨。（IG＠tvn_drama）

也正是在這一回，李佳景向金泰雄說出那句毫無預警的突襲告白。（IG＠tvn_drama）

四次重遇、四重身份，李佳景與金泰雄每次都站在對立或可疑的位置上切磋過招。（IG＠tvn_drama）

假告白同步比說謊手勢 朴珍榮眼神晃動強作鎮定

第四次見面時，李佳景冷不防向金泰雄告白，那句「我喜歡您，從第一次見面起，我就喜歡您」來得毫無預警。值得注意的是，她在說出甜言蜜語的同時，也同步比出自己說謊時專屬的手勢，似是想瞞天過海以度過難關。身為精英翻譯官的金泰雄則眼神晃動，想掩飾內心慌亂，隨即強忍慌亂與李佳景繼續唇槍舌劍、互不相讓。兩人極具默契的對戲亦被朴珍榮笑稱默契有「1000分」，獲網民封為「千分默契CP」。

第四次見面時，李佳景冷不防向金泰雄告白「我喜歡您，從第一次見面起，我就喜歡您」。（IG＠tvn_drama）

李佳景冷不防向金泰雄告白「我喜歡您，從第一次見面起，我就喜歡您」來得毫無預警。（《百日謊言》劇照）