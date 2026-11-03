再婚皇后劇情│申敏兒離婚渣皇朱智勛嫁李鍾碩　追劇時間+角色介紹

串流平台Disney+年度宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress）於11月4日獨家上架！本劇改編自NAVER同名超人氣網漫，該網漫全球累積瀏覽量已突破29.7億次，電視版由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鐘奭）及李世榮四大實力派演員領銜主演。故事講述東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒飾）在遭皇帝變心背叛後，決意拒絕逆來順受，反而當庭答應離婚並霸氣改嫁西王國王子海因里（李鍾碩飾），展開一場復仇快感與權謀鬥爭的宮廷風暴。



串流平台Disney+年度宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress）於11月4日獨家上架！（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》故事大綱

故事背景設定於虛構的東大帝國，娜菲爾具備政治遠見與高雅威嚴，與皇帝索本修（又譯：索比艾修，朱智勛飾）共同勵精圖治，是深得百姓愛戴的完美皇后。然而隨着朝局動盪，索本修竟迷戀上逃亡奴隸出身的女子菈絲塔（又譯：拉絲塔，李世榮飾），甚至為了給私生子名分而向娜菲爾提出廢后離婚。

娜菲爾具備政治遠見與高雅威嚴，是深得百姓愛戴的完美皇后。（IG@disneypluskr）

索本修竟迷戀上逃亡奴隸出身的女子菈絲塔（李世榮飾）。（IG@disneypluskr）

面對青梅竹馬丈夫的絕情背叛，娜菲爾未有自怨自艾，反而選擇冷靜捍衛個人尊嚴與帝國大局，坦然接受離婚的要求，更在帝國法庭上開出震撼條件，就是要准許她立刻改嫁給早已對傾慕自己已久的西王國王子海因里（李鍾碩飾）。一場牽涉愛情私慾、權力博弈與追悔莫及的宮廷再婚風暴隨即爆發，娜菲爾誓要在全新戰場上奪回屬於自己的一切主權。

娜菲爾在帝國法庭上開出震撼條件，就是要准許她立刻改嫁給早已對傾慕自己已久的西王國王子海因里（李鍾碩飾）。（IG@disneypluskr）

一場牽涉愛情私慾、權力博弈與追悔莫及的宮廷再婚風暴隨即爆發，娜菲爾誓要在全新戰場上奪回屬於自己的一切主權。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》追劇時間表

《再婚皇后》共10集，將於11月4日在Disney+首播，並一口氣上架首4集，其後逢星期三更新2集，於11月25日迎接大結局。

《再婚皇后》共10集，將於11月4日在Disney+首播，並一口氣上架首4集。（IG@disneypluskr）

演員陣容：4大主角各懷心思

申敏兒飾娜菲爾（Navier）

東大帝國皇后，深得民心且具政治才華，是看似完美的國母，在遭丈夫背叛後選擇清醒離婚、另覓新歡。

申敏兒飾娜菲爾，東大帝國皇后，深得民心且具政治才華。（IG@disneypluskr）

娜菲爾深得民心且具政治才華，是看似完美的國母，在遭丈夫背叛後選擇清醒離婚、另覓新歡。（IG@illusomina）

朱智勛飾索本修（Sovieshu）

東大帝國皇帝，原本與娜菲爾共同治國，卻因迷戀逃亡奴隸菈絲塔，向髮妻提出離婚。

朱智勛飾索本修，東大帝國皇帝，與娜菲爾共同治國。（IG@disneypluskr）

索本修因迷戀逃亡奴隸菈絲塔，向髮妻娜菲爾提出離婚。（IG@disneypluskr）

李鍾碩飾海因里（Heinrey）

西王國王子，早已對娜菲爾流露情意，成為她改嫁的對象，這角色神秘而自信，暗藏秘密。

李鍾碩飾海因里，西王國王子，早已對娜菲爾流露情意。（IG@disneypluskr）

海因里早已對娜菲爾流露情意，並成為她改嫁的對象。（IG@disneypluskr）

李世榮飾菈絲塔（Rashta）

逃亡奴隸出身，獲皇帝索本修垂青後躋身皇宮，心懷野心，是掀起帝國風暴的關鍵人物。

李世榮飾菈絲塔，逃亡奴隸出身，獲皇帝索本修垂青後躋身皇宮。（IG@disneypluskr）

菈絲塔心懷野心，是掀起帝國風暴的關鍵人物。（IG@disneypluskr）

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