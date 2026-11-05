KATSEYE開騷前30分鐘叫停　高壓巡演連折三員明年2月襲亞博惹擔憂

國際人氣女團KATSEYE近期正忙於展開全球巡迴演唱會《The Wildworld Tour》，日前更落實將於下年2月1日首度襲港，進軍亞博開騷。豈料巡演來到美國底特律站，竟在開場前30分鐘突發宣布因隊員Megan身體不適而緊急叫停延期，令早已進場的歌迷大感崩潰。



KATSEYE（IG@katseyeworld）

開場前30分鐘突發宣布因隊員Megan身體不適而緊急叫停。（Threads圖片）

Megan身體不適。（IG@katseyeworld）

臨開場半個鐘叫停演唱會

KATSEYE原定於前晚（3日）在美國底特律小凱撒體育館（Little Caesars Arena）演出，大批樂迷一早入場等待偶像現身。誰知就在開騷前30分鐘，現場大螢幕與官方社交平台突發緊急公告，宣布演出叫停並延期舉行。雖然官方事後發文致歉，但一眾「苦主」完全不買帳，網上怨氣沸騰。不少粉絲怒轟自己特意請假兼豪擲逾千美元遠道而來，更有人極具諷刺地狂寸官方：「全場坐滿人、臨開場30分鐘先宣布延期，真係好『體諒』fans！」

演唱會將會延期舉行。（Threads圖片）

成團三年來接連爆傷兵

今次演出無奈叫停，是由於成員Megan突發身體不適無法登台，官方為保障其健康才忍痛延期。事實上，KATSEYE成軍3年以來可謂多災多難，今年2月瑞士籍成員Manon因個人健康問題宣布暫停活動休養；到了今年8月，菲律賓籍隊長Sophia Laforteza亦同樣因身心健康亮紅燈而宣告停工。原本6人陣容在兩大主力告假下，近月已一直由其餘4人苦撐巡演；隊員接二連三病倒退場，令一眾樂迷對女團的未來走向憂心忡忡。

KATSEYE是六人國際女子團體。（IG@katseyeworld）

成軍3年Manon、Sophia先後因健康問題宣布暫停活動休養。（IG@katseyeworld）

巡演明年首度襲港，高壓強度惹擔憂

隨着下年2月香港亞博站逼近，KATSEYE的地獄級高壓行程再度引發網民熱烈討論。不少樂迷心痛指出，巡演編舞強度極高，成員賣力大跳，體能早已嚴重透支、傷痕累累。眼見成員接連掛彩，網民紛紛促請公司正視行程問題，強烈呼籲給予全團充足時間休息整頓，免得巡到香港站時再添傷兵。