林子祥南京演唱會掀萬人大合唱　葉蒨文親解跌倒驚魂：我只係老咗

由阿爾吉儂主辦的林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）《白頭到老 WE ARE ONE》世界巡迴演唱會，昨晚（14日）於南京青奧體育公園體育館圓滿舉行。79歲的阿Lam與65歲的Sally在長達三小時的演出中，除了盡顯二人「巨肺」唱功，Sally更由頭到尾穿插勁歌熱舞，活力十足。今次南京站除了帶來連場精彩表演，更因Sally在開騷前夕的「尋根之旅」，為演唱會增添了深厚的親情與人情味。

林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）《白頭到老 WE ARE ONE》南京演唱會於南京青奧體育公園體育館圓滿舉行。（公關提供）

葉蒨文親解上站「驚險一仆」

上次重慶站演出時，Sally在唱跳《信自己》期間曾「驚險一仆」，但完全無損今站表現，全程狀態大勇。她由頭帶到尾連番跳唱，從開場的《十分十二吋》、中段的《成吉思汗》及《阿里巴巴》，直至Encore環節的《狂歡》等均毫不欺場。身穿閃閃背心再次唱跳《信自己》後，Sally亦親自回應外界關心：「上次就係呢個姿勢，我上咗新聞，我自己都唔相信，突然有一大堆人打電話畀我問『你冇事呀嘛？』我話有咩事？我只係老咗，哈哈！唔小心跌一跌。今次冇事啦！係咪呀？大家唔使擔心，多謝你哋！」

葉蒨文南京唱跳大勇，親解重慶站跌倒驚魂。（公關提供）

葉蒨文尋回外公外婆與母親年青舊照

今次南京站，更意外讓Sally尋回外公、外婆及母親在當地成長及生活的珍貴資料。Sally在台上向觀眾分享這份喜悅：「我要非常感謝李先生，佢今日都有嚟現場。佢喺網上搵到我媽媽嘅歷史同興趣，再通知我哋嘅歌迷，令我嚟到南京嘅時候，可以去檔案局申請返呢批資料出嚟。入面有我外公39歲嘅相，我今日都有帶嚟畀大家睇，呢位就係我外公，當時39歲，叫袁其烱；跟住我外婆當時先34歲，我第一次見到我外婆嘅相，大家話似唔似我？下一位就係我媽媽，當時先14歲，佢好靚呀，仲有一對單眼皮同我一模一樣。」

葉蒨文南京尋根尋回外婆母親舊照。（公關提供）

Sally更特別走訪了母親的中學，以及口中經常提及的舊居「三步兩橋」，並懷著緊張又興奮的心情在門口拍照留念。分享過後，她隨即獻唱《酒干倘賣無》，以此回應今次南京之行尋回外公、外婆珍貴照片，以及母親口中成長記憶的感動。

葉蒨文南京尋根尋回外婆母親舊照。（公關提供）

林子祥經典廣東歌掀萬人大合唱

延續巡演每站更換新歌的傳統，作為2026內地巡演的最終站，兩位歌手特別為南京觀眾準備了限定驚喜。阿Lam換上經典金曲《蝶變》，以極具穿透力的歌聲回饋歌迷長久以來的支持；製作團隊亦為南京站注入滿滿心思，當阿Lam演繹《千支針刺在心》時，現場大屏幕特別配合播出南京市著名地標由古至今的演變畫面，將金陵的歷史底蘊與經典旋律完美融合。電影環節一part， 亦伴隨大屏幕播出阿Lam與Sally主演的電影片段，唱出電影《刀馬旦》、《喋血雙雄》、《我愛夜來香》及《最愛》電影金曲。

林子祥獻唱經典廣東歌掀萬人大合唱。（公關提供）

另外演唱會雖在南京舉行，但多首廣東金曲依然引發全場大合唱，包括《敢愛敢做》、《數字人生》及《我愛你》等，足見二人多年來經典作品的影響力。台下熱烈的反應令阿Lam深深感動，說：「我唱咗歌50年，多謝大家一直聽我同沙麗嘅歌。」

林子祥獻唱經典廣東歌掀萬人大合唱。（公關提供）

下月移師美國拉斯維加斯及三藩市

自2025年10月香港紅磡體育館首站開啟以來，《白頭到老 WE ARE ONE》至今年, 巡演已走過多個城市，途經17 個城市共30場，超過30萬人次觀看，而由香港站分享家庭喜悅，到南京站的尋根，這場巡演已超越了單純的音樂表演，成為兩位歌手分享人生感悟、傳遞愛的載體。隨著2026內地巡演畫上圓滿句號，二人將於下月中移師美國拉斯維加斯及三藩市舉行最後兩站演出，並計劃在明年2027舉行《白頭到老 Encore》，繼續以歌聲傳遞愛。