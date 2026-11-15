木村拓哉台灣巡演慶54歲生日　林志玲送花籃甜稱「船長」掀回憶殺

木村拓哉11月13日迎來台北演唱會首場，同時也是他的生日場，特別選在這一天與台灣歌迷見面，別具意義。演出現場也收到來自台灣藝人的祝福，羅志祥與林志玲分別送上花籃，為木村拓哉獻上祝賀。



日本演藝圈指標性人物木村拓哉日前展開個人演藝生涯首次巡迴演唱會《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint》，這也是他出道35年來首度以個人身份舉辦海外巡演，巡迴橫跨日本兵庫、福岡、千葉，以及首爾、台北等5座城市，共計9場演出。

木村拓哉與巡演團隊慶祝（Instagram＠takuya.kimura_tak）

台北站於11月13日、14日在台北流行音樂中心登場，首場恰逢木村拓哉生日，讓這次演出更添紀念價值。

林志玲（左圖）與羅志祥（右圖）為木村拓哉獻上花籃。（IG@takuya.kimura_tak）

此次巡演也搭配全新原創專輯《Checkpoint》，作為轉籍音樂廠牌C&C STAGE後的首張作品，專輯邀集多位音樂人參與製作。「Checkpoint」象徵站在新的起點，回顧過往累積並邁向下一個階段，也呼應木村拓哉展開個人巡演的全新里程碑。

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