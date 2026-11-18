農夫《農夫嘅演唱會》演唱會將於2027年1月9日 ( 星期六)在廣州天河體育中心體育館舉行，會在大麥/貓眼/攜程/票星球/票蜜蜂/藝得票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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農夫演唱會將於2027年1月9日 ( 星期六)在廣州天河體育中心體育館舉行（threads@The Show Must Go On）

農夫演唱會2027廣州 | 詳情

演唱會日期：2027年1月9日 ( 星期六)

演唱會時間：19:00

演唱會地點：廣州天河體育中心體育館

門票價錢：799元/599元/399元

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農夫演唱會2027廣州 | 公開發售

公開發售平台 ：大麥/貓眼/攜程/票星球/票蜜蜂/藝得票務

公開開賣日期：2026年11月25日（星期三）

公開開賣時間：中午12:00

農夫演唱會2027廣州 | 座位表

正式座位圖暫未公佈，先參考陶喆《SOUL POWER Ⅱ PLUS》演唱會的座位表

正式座位圖暫未公佈，先參考陶喆《SOUL POWER Ⅱ PLUS》演唱會的座位表（小紅書）

農夫演唱會2027廣州 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。