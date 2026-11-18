《衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會》香港站第三場演出昨晚（11月17日）於紅館圓滿完成，全場爆滿，座無虛席，衛詩、湯令山、炎明熹、曾比特、陳凱詠、Mic@ Zpecial、黃洛妍、林欣彤、糖妹、蔡潔、丁子朗、樂易玲、陳少琪均有現身支持。



《衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會》香港站第三場演出昨晚（11月17日）於紅館圓滿完成。（公關提供）

設「環場360」與歌迷近距離接觸

因為坐較高位置的觀眾也有機會和Janice近距離接觸，「環場360」成為了每晚大家最期待的環節，Janice站在那個高空移動裝置先唱出《一場誤會》，接着是《十個他不如你一個》，然後唱《在月台上等你》時，在觀眾席的炎明熹和她遠距離對唱，兩位同屬靚聲的女歌手為這首歌注入了新生命，「就算世界無童話」的現場大合唱也令大家再三回味。

衛蘭設「環場360」環節與歌迷近距離接觸。（公關提供）

鄭伊健驚喜現身合唱《一生愛你一個》

換了另一套服裝的Janice重回舞台上，此時樂隊奏起《一生愛你一個》的音樂，在她唱了頭一段後，原唱鄭伊健也出現在台上和Janice合唱，全場即時尖叫聲不斷。唱罷此曲後，伊健多謝Janice邀請他來唱《一生愛你一個》，她回應說：「呢首歌講真係我好深刻嘅 Childhood Memory，因為TVB成日都播呢個MV。」伊健：「都拍得幾好。今晚我上嚟唱呢首歌我有個諗法，我其實係想俾晒妳唱。因為我同唱片監製講呢隻歌都已經好多年，大家都聽咗好耐，即係由細聽到大，但係我覺得呢首歌如果有一個女歌手可以唱到有愛嘅感覺，我就會諗起Janice妳，其實我係想成隻歌由妳唱俾我聽，可唔可以再嚟多次？大家係咪話好呀？」「我幫你兜返，因為妳中文唔好，下次有機會嘅。」

鄭伊健驚喜現身與衛蘭合唱《一生愛你一個》。（公關提供）

Janice :「我鍾意你啲電影。」伊健：「你有睇過我嘅廣東話電影，妳睇得明？總之好開心，妳邀請我嘅時候我真係諗妳會點樣唱呢首歌？亦都好多謝妳唱呢首歌嗰陣唱咗嗰種感覺出嚟。」Janice :「希望下次有機會唱呢首歌係唱我嘅Key，咁可能我會唱得再更加好。」Janice問伊健是否一個很《I》的人，伊健回應說：「妳都係喎，妳有冇發覺成個台都《I》晒？好似好靜咁，不如我哋炒返興佢，我覺得我哋既然係《I》人，我哋唔唱啲《I》嘅嘢，我哋唱啲大家可以一齊做嘅嘢，好唔好？喺邊邊開始好？我哋不如就唱呢首歌，大家識唱嘅話就跟住一齊唱，Together。」Janice在舞台上陪伴伊健完成這首《Together》，她更參與了此曲的和唱部份。最後Janice以一曲《雜技》為第三晚演唱會畫上完美句號。

鄭伊健驚喜現身與衛蘭合唱《一生愛你一個》。（公關提供）

台前幕後陣容強大

今次《衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會》香港站共分為7部份，在台上Janice並非孤身一人，有舞蹈員、銅管樂手、弦樂手，台上台下的歌手嘉賓、80人的合唱團，以及全場觀眾陪伴著她，大家的陪伴令她感到安心，亦讓Janice可以毫無保留將心中的那份感覺和大家分享。 ‎

《衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會》香港站共分為7部份。（公關提供）