第69屆格林美獎（又譯：葛萊美獎/Grammy Awards）提名名單於美國時間11月16日正式揭曉，頒獎禮將於2027年2月舉行。本屆首設「最佳亞洲流行音樂表演獎」（Best Asian Pop Music Performance），外界原預期華語樂壇有望藉此實現零的突破，惟盛傳報名角逐的台灣天王周杰倫（Jay Chou）最終榜上無名，6個入圍席位全由日、韓及菲律賓歌手囊括，華語歌手包括周杰倫、蔡依林及葛仲珊（Miss Ko）等提交報名的華語歌手均全數落選，引發中港台三地樂迷熱議。



第69屆格林美獎（Grammy Awards）提名名單於美國時間11月16日正式揭曉。（微博@周杰倫中文網JayCn）

外界原預期華語樂壇有望藉此實現零的突破，惟盛傳報名角逐的台灣天王周杰倫（Jay Chou）最終榜上無名。（微博@周杰倫中文網JayCn）

華語歌手全軍覆沒 日韓菲囊括6席

美國國家錄音藝術科學學院於2026年6月宣布增設「最佳亞洲流行音樂表演獎」，旨在表彰包括K-Pop、J-Pop及C-Pop在內的亞洲優秀流行音樂。

美國國家錄音藝術科學學院於2026年6月宣布增設「最佳亞洲流行音樂表演獎」。（網上圖片）

然而，在官方公布的最終6強名單中，華語歌手全軍覆沒。入圍的6組作品包括日本組合 BABYMETAL與美國樂隊Polyphia合作的《Sunset Kiss》、日本歌手LiSA的《YES》、韓國女團IVE的《BANG BANG》及新晉女團KiiiKiii的《404(New Era)》，以及菲律賓組合BINI的《Unang Kilig》與SB19的《VISA》。至於並未角逐該地區性獎項的韓國女團BLACKPINK成員Jennie，則憑與澳洲迷幻音樂企劃 Tame Impala（又譯：溫馴小駝鹿/由凱文·帕克Kevin Parker主導）合作的作品《Dracula》，成功打入主流常規獎項，獲提名「年度製作」及「最佳流行二人組／組合表演」兩項大獎。

在格林美官方公布的最終6強名單中，華語歌手全軍覆沒。（IG@grammys影片截圖）

韓國女團IVE的《BANG BANG》入圍提名。（網上圖片）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，則憑與澳洲迷幻搖滾樂隊Tame Impala合作的混音作品《Dracula》成功打入主流獎項。（網上圖片）

重溫「華流最強」金句 業界析美式評審門檻

環球音樂（Universal Music）已為周杰倫報名參選（據悉申報作品為其2026年專輯《太陽之子》）。針對華語歌手全數落選，音樂業界人士指出，格林美獎採用「先報名、後投票」機制，作品進入候選名單後，仍須經美國錄音學院逾萬名會員多輪投票方可獲提名，反映評審口味仍高度建基於美國唱片工業體系，非英語作品在語言及北美市場滲透率上均面臨較高門檻。

環球音樂（Universal Music）已為周杰倫報名參選（據悉申報作品為其2026年專輯《太陽之子》）。（微博@周杰倫中文網JayCn）

針對華語歌手全數落選，音樂業界人士指出，格林美獎採用「先報名、後投票」機制。（微博@周杰倫中文網JayCn）

不少樂迷在社交平台重溫周杰倫昔日「華流才是最厲害的」名言，認為華語音樂的影響力無須單靠西方獎項定義。內地社交平台微博上亦反應兩極，有網民留言「周董技藝高超，無緣大獎實乃憾事，但在我心目中早已封神」；亦有人笑指「估計要發新單曲了」。另有內地樂迷理性指出，獎項評審以美國音樂工業為本位，「獎是參考，不是判決書」。

不少樂迷在社交平台重溫周杰倫昔日「華流才是最厲害的」名言。（微博@周杰倫中文網JayCn）