【BIGBANG香港演唱會／BIGBANG／啟德體育園／啟德主場館】韓國天團BIGBANG香港站4場演唱會周二（11月17日）於啟德主場館圓滿落幕，合共吸引逾15萬名觀眾入場，不僅創下香港歷來入場人數最多的韓國歌手演唱會紀錄，同時成為BIGBANG本次世界巡迴演唱會中演出場次最多的城市，亦刷新啟德體育園開幕以來，韓國藝人在單次演出期間舉辦最多場次演唱會紀錄。



BIGBANG香港站4場演唱會，創下香港歷來入場人數最多的韓國歌手演唱會紀錄。 （YG Entertainment提供圖片)

BIGBANG香港站4場演唱會，創下香港歷來入場人數最多的韓國歌手演唱會紀錄。 （YG Entertainment提供圖片)

BIGBANG香港站4場演唱會，創下香港歷來入場人數最多的韓國歌手演唱會紀錄。 （YG Entertainment提供圖片)

海外樂迷讚場館設施及交通接駁等出色

啟德體育園方面表示，演唱會期間雖經歷驟雨及艷陽高照的天氣，但4場演出整體運作暢順。入場、離場、官方周邊商品銷售、行李寄存、人流管理及交通配套等服務均有序進行。

不少樂迷盛讚在體育園的觀演體驗，大讚場地設施完善、配套貼心、流程順暢及秩序良好。有來自海外的歌迷更表示，香港站在場館設施、交通接駁及現場管理方面表現出色，為亞洲巡演其中一個最舒適及方便的觀演體驗。

BIGBANG香港站4場演唱會，也刷新啟德體育園開幕以來，韓國藝人在單次演出期間舉辦最多場次演唱會紀錄。 （啟德體育園提供)

BIGBANG香港站4場演唱會，創下香港歷來入場人數最多的韓國歌手演唱會紀錄。 （YG Entertainment提供圖片)

啟德體育園CEO：展示盛事對香港發展正面效益

此外，4場演唱會吸引大批本地、內地及海外樂迷專程訪港，為啟德及周邊地區帶來人流及消費。活動期間，園區及周邊商戶丁財兩旺，部份餐飲商戶營業額較平日上升約3成，充分反映大型國際演唱會對旅遊、餐飲、零售及整體經濟活動的帶動作用，再次印證盛事經濟能夠為香港創造實質效益。

啟德體育園行政總裁金民豪稱，BIGBANG香港站4場演唱會，充份展現香港作為亞洲盛事之都的獨特優勢，以及啟德體育園舉辦大型國際娛樂盛事的能力和潛力。樂迷的支持和配合，造就了一次安全、順暢而難忘的演唱會體驗。今次演出不僅創造精彩回憶，更帶動區內消費和經濟活動，展示盛事對香港發展的正面效益。

BIGBANG香港站4場演唱會吸引逾15萬名觀眾入場，帶動園區及周邊商戶丁財兩旺。（啟德體育園提供)

BIGBANG香港站4場演唱會吸引逾15萬名觀眾入場，帶動園區及周邊商戶丁財兩旺。（啟德體育園提供)

展望未來，多位國際知名歌手及組合，包括BTS、Charlie Puth及Bruno Mars等將陸續在體育園演出。園方將繼續總結經驗，為觀眾帶來更優質的觀演體驗，並持續吸引更多國際級娛樂盛事落戶香港。