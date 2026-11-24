20歲新生代唱作人「小玫瑰」劉芯妤（Roselyn）日前在東蒲胡李名靜體育館舉行《20Hz：Shine with Starlight》音樂見面會香港站，全場座無虛席。演繹多首原創歌曲之餘，她不僅以流利廣東話問好、苦練Beyond經典《喜歡你》冧爆全場，更突破害羞「I人」性格與舞者挑戰aespa及ATEEZ勁舞組曲，展現驚喜反差魅力。席間她感性回憶童年隨父來港觀看五月天演唱會的點滴，豪言「五月天唱到80歲，我要唱到90歲」，事後更在社交平台發文感謝樂迷熱情及專程陪飛香港打氣的父母，為這趟充滿玫瑰香氣的音樂旅程寫下圓滿註腳。

劉芯妤苦練Beyond經典《喜歡你》。（公關提供）

提前抵港嘆地道茶餐廳拉近距離

Roselyn小玫瑰先以自己創作的《So far away》及《瞬間》為見面會揭開序幕，在獻唱了五月天《愛情的模樣》後先以中文跟大家打招呼：「香港的朋友們，大家好，我要調整一下！」接着她便以流利廣東話續說：「大家好，我係劉芯妤，好開心見到大家。」。當然好快轉回原本的TONE調：「今天很開心可以來到香港，跟香港的粉絲朋友們見面，我說的大家也聽得懂，對不對？今次來香港，也如過往一樣提前一天來了，去了香港不同的地方走走，拍了很多漂亮的照片，之後我會發出來給大家看。在台北平常也會去吃茶餐廳，這次來香港當然去地道茶餐廳吃飯，我覺得太好吃了，咦，你們好像很冷靜？可以大聲一點嗎？」台下即時傳來很響亮的歡呼聲，「台下有沒有觀眾看了我在上海見面會的表演？」有些觀眾更說他們去了台中看Roselyn小玫瑰的演出，「你們有去台中？你們真的很優秀，希望我以後可以常常來香港和大家見面，你們也會來看我的演出，好嗎？送上下一首歌是大家也聽過的新歌《20Hz的呼吸》。」

劉芯妤提前抵港嘆地道茶餐廳拉近距離。（公關提供）

重溫隨父來港睇五月天童年記憶

接著便是小玫瑰和粉絲的互動環節，她跟主持人說：「小時候爸爸每次來香港五月天演唱會時，我也跟着來，那時候我只是在台下看演出。今次舉辦見面會過程中真的很大壓力，但我沒有後悔，因為可以見到大家，這就是非常幸福的一件事，所以我覺得就算遇到一點點困難和挫折，只要今天看到大家，我便沒有壓力了。」隨後小玫瑰和4名舞蹈員在台上展現了苦練的K-pop舞技，一口氣挑戰aespa《LEMONADE》與ATEEZ《BAD》的舞蹈組曲，擅長溫柔抒情歌唱的Roselyn小玫瑰切換到俐落舞步，展現截然不同的舞台面貌與反差魅力。

極度「I人」克服重壓立志唱到90歲。（公關提供）

特別練唱Beyond《喜歡你》

重回舞台後Roselyn小玫瑰說：「我其實是一個很《I》很《I》的人，我也是一個非常害羞的人，所以能夠站在舞台上和大家見面，像朋友一樣和大家談心，對我來說都是非常幸福的一件事，大家也一路上陪着我，我是一個非常幸福的小孩。我今年20歲，五月天好像要唱到80歲，所以我要唱到90歲。謝謝我的小芯星們給我很多溫暖，還有力量和勇氣。」接著她便唱了《朋友而已》和《愛你但說不出口》。Roselyn小玫瑰也特別為了今次香港站獻上了香港搖滾樂隊代表Beyond的《喜歡你》，誠意滿滿。在「芯願便利貼〉環節，有小芯星問小玫瑰的創作靈感從何而來？也有追問她新專輯的風格和進度？也有鼓勵小玫瑰在樂壇上要做自己，大家會一直陪伴她。在唱過《微笑說再見》、《天黑黑》和《Love Story》後，Roselyn小玫瑰以一曲《最完美的存在》為今次音樂見面會香港站畫上完美句號。

劉芯妤苦練Beyond經典《喜歡你》。（公關提供）

「芯願便利貼」剖白創作與新碟進度

Roselyn及後在社交媒體上說：「這一晚的香港，空氣裡有玫瑰花的香氣。20Hz，是你們的大合唱，是純淨的嗓音，是便利貼上的告白，是又哭又笑的情緒共鳴。特別為你們練的歌，唱著最真摯的那三個字，給最棒的小芯星們。謝謝香港！喜歡你！謝謝香港給了我一個美好的夜晚。」「這趟旅程來到香港，我也出去走走逛逛惹！再次感受了一下香港，下起雨的香港多了一份浪漫，沒想到演出這天一起床就是大大的太陽迎接我，太幸福啦！謝謝香港的小芯星們，你們的熱情、溫暖、鼓勵，都在昨晚化作了最大的能量，我也都感受到了，謝謝你們。希望我準備的小驚喜歌單你們喜歡，世界給了我們相遇的緣分，我很珍惜，也希望我可以給你們滿滿的能量，去面對這個有時候不那麼溫柔的世界。謝謝香港，謝謝爸爸媽媽陪我飛給我力量，謝謝這一切，我很幸福！」