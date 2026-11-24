藝人劉愷威早前大方承認與相差20歲的「第四代邦民女」黎紀君（Christy）的戀情後，向來低調的二人竟愈愛愈高調，不時隔空放閃！近日黎紀君迎來33歲生日，壽星女不僅在社交平台分享一系列充滿仙氣的生日美照，更罕有地大派福利，一次過上載多張與劉愷威的同框生活照。



近日黎紀君迎來33歲生日。（IG@christylaiii）

近日黎紀君迎來33歲生日。（IG@christylaiii）

近日黎紀君迎來33歲生日。（IG@christylaiii）

黎紀君迎33歲生日 劉愷威全程黏實女友

黎紀君在生日當天發表感性長文，幸福寫道：「你好，33。長大，原來一直都是一瞬間的事。」她坦言自己已學會溫柔地珍惜當下，並深信愛與緣分的力量，未來會繼續勇敢去愛身邊的人，字裏行間洋溢著被愛包圍的甜蜜感。在曝光的生日派對照中，黎紀君身穿一襲粉紫色晚裝裙，置身於佈滿鮮花與氣球的夢幻佈景下捧著蛋糕，少女感十足；而身旁的劉愷威時而溫柔摟抱女友，當女方發言時他更一臉寵溺地含笑注視，眼神全程緊緊黏在對方身上，甜蜜氛圍瞬間感染全場！

黎紀君發言時，劉愷威眼神全程黏在對方身上（ IG截圖）

攬到實。（ IG截圖）

除了派對上的浪漫合照，黎紀君今次亦罕有公開多張與劉愷威的私下甜蜜日常點滴！其中一張居家照中，身穿清爽綠色背心的黎紀君從後溫柔環抱著坐著的劉愷威，並將頭親暱地緊貼男友肩膀，而劉愷威則展露出無比滿足的燦爛笑容，身旁還有可愛愛犬相伴，畫面溫馨得令人融化；另一張照片則見二人在高層露台並肩眺望璀璨夜景，黎紀君單手搭著劉愷威肩膀開懷大笑，單單一個背影已經讓人感覺幸福滿瀉，甜度爆燈！

黎紀君劉愷威「胸貼背」合照。（ IG截圖）

黎紀君與劉愷威眺望遠方，身旁還有愛犬相伴。（ IG截圖）

黎紀君、劉愷威遭友人戲稱「劉總理」「黎師奶」

據悉，劉愷威與黎紀君最初因打網球而結緣，其後更培養出共同嗜好，經常結伴參與新興的匹克球（Pickleball）運動。在黎紀君分享的運動合照中，二人更特意穿上暗紅色「情侶裝」上陣，無論打扮還是神情都默契十足！最搞笑的是，在友人分享的聚會大合照中，兩人更被朋友戲稱為「劉總理」與「黎師奶」，足以證明劉愷威早已成功融入女方的社交圈子，感情相當穩定。看著二人愛得如此投入甜蜜，大批網民亦紛紛湧入留言區送上真摯祝福！

劉愷威與黎紀君被朋友戲稱為「劉總理」與「黎師奶」。（ IG截圖）

黎紀君攬實男友合影，劉愷威在女友懷裏旁寵溺甜笑。（ IG截圖）