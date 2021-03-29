【廖啟智逝世】3年前飯局開金口唱《上海灘》　周潤發自拍兼合唱

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-29 19:37

資深演員廖啟智（智叔）昨晚（28/3）因胃癌在威爾斯親王醫院逝世，終年66歲。智叔為大家留下不少經典劇集及電影，原來智叔除了演技一流，唱功亦相當了得，雖然過往未曾推出歌曲，但他曾在周潤發（發哥）63歲生日飯局中大開金口，令主人翁相當雀躍。

智叔3年前開金口，慶祝發哥生日。（TVB娛樂新聞台Facebook影片截圖）

智叔與發哥在1980年拍攝劇集《上海灘》認識，當時發哥飾演許文強，智叔飾演陳祥貴，及後二人不但成為好友，更不時一起行山減壓。在3年前發哥的生日飯局中，智叔在現場樂隊伴奏下演唱《上海灘》，唱到副歌時發哥更拿起手機，一邊合唱一邊與智叔自拍，當唱到「又有喜 又有愁」時，智叔更說：「冇愁！冇愁！」

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不過，去年發哥得悉智叔患癌後，本來打算與發嫂前往探病，但遭到院方拒絕，昨晚死訊傳出時發哥已經入睡，他在今早得知消息後表示：「永遠的懷念，祝願智哥一路好走，敏兒要堅強面對將來。」

說到發哥與智叔，除了1980年一起合作的《上海灘》外，近年亦合作拍攝電影《無雙》。（陳順禎攝）

點擊圖輯，重溫智叔生前片段：

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