C AllStar新歌向《天能》致敬　釗峰犧牲自己拯救〈留下來的人〉

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-04-20 00:30

C AllStar自合體後即密鑼緊鼓投入錄歌，新歌〈留下來的人〉MV可以見到「地球保衛隊」再次出動，不過今次MV主要由二位成員梁釗峰（釗峰）、陳健安（On仔）演出。

由於釗峰需要在災場出入進行拯救工作，所以途中遇上不少驚險鏡頭，他說：「今次真係請到一班電影特效道具團隊參與拍攝，令到好多畫面上危險嘅場面都可以好安全地順利完成，例如我差啲俾瓦爍活埋，啲沙石有啲入咗耳仔塞住咗，但我又唔可以郁，果一刻好難捱。」身旁的On仔打趣說：「所以呢場戲唔會畀我拍，因為我係『大耳窿』，哈哈。」釗峰又說：「但最辛苦係戴上防毒面具，因為係非常焗，但戴咗都仍然係乜都睇唔到煙霧彌漫，所以好有挑戰性。」

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釗峰指他們這隊「地球保衛隊」為信念再集合，今次新歌的MV就會見到他們出動去拯救遇上災難的市民。他說：「首歌主要想講大家正面對離開和留下的抉擇，究竟留喺度嘅人點樣面對未來，心態如何。地球發生咗好多嘢，有啲人可以選擇走唔走，但有啲人係冇得選擇，聽眾可以由首歌感受下自己係屬於邊一種人。」

On仔接著説：「點解MV得我哋兩個拍？其實係一個伏線嚟，但首歌就係我哋四個一齊唱。今次最大突破係喺個MV，因為導演睇完電影《天能》後，覺得有啲概念可以應用喺呢個MV度，我哋都想睇下拍起嚟有幾難，例如一連串倒後行的鏡頭，有啲係特技效果，但有好多係我哋苦練之後自己做出嚟，點解我哋要『扮倒後行』呢？大家到時睇就會明白。」

釗峰解釋，他倆本來是一起去拯救人類，可惜最後他決定犧牲自己，他說：「故事有啲時空交錯，我同On仔雖然係同一隊，但我會時空逆轉咁返去幫佢，然後我賠上性命，令到On仔成為『留下來的人』。」

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