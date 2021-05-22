谷婭溦出道5年捱過低潮首度出碟極感慨：有一年我係消失咗零收入

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-22 21:59

谷婭溦（Vivian）周六（22日）舉行新碟《哭牆》見面會，獲星夢CEO何麗全現身撐場外，更邀得好友吳業坤（坤哥）及羅天宇到場支持，提起坤哥怕緋聞不敢二人單獨外出吃飯：Vivian膽大指：「佢驚咋我唔驚，我好清楚自己唔係想同佢炒緋聞，我只係想多謝佢，簡簡單單請佢食餐飯，佢好驚，我就完全唔驚，我一話請佢食飯就問有邊個，我好坦蕩一啲都唔驚。」

Vivian坦盪指絲毫不怕與坤哥傳緋聞。（葉志明攝）

Vivian透露這是她自2016年出道5年才有機會出第一張專輯，感受甚深：「其他歌手可能一年就做一張專輯，我用咗6年時間去儲歌做一張專輯，真係用咗好多心機同心血。」苦盡甘來的她憶起出道初期的辛酸：「2016年啱啱出道做新人，出咗第一首《安守本份》之後評價唔係咁好，然後公司就決定2016我就冇得做新人，都係我咁多年最遺憾嘅一件事，始終冇資格再做新人；2017年重新錄過做《使徒行者2》插曲，大家都見到我嘅努力、廣東話準咗85％，反應好咗但我都係繼續冇嘢做，都係我最難捱、最低谷嘅時候。」

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Vivian續言：「2017年《使徒》播完之後，2018年我係完全冇開過工、消失咗、完全零收入，所以我選擇嗰一年離開香港去讀書；（收入來源？）唯有靠屋企，屋企畀咗好大嘅支持我，但又唔太敢同佢哋講自己失業、冇嘢做，只係好婉轉話想去讀書，爸爸一聽到就全力支持。」Vivian直言那時有過想放棄念頭：「當時情緒太差，係人生中最低谷同最自卑嘅時期，覺得自己乜都唔得、呢條路行唔落去先去讀書。」