CHILL CLUB｜MIRROR冠軍歌榜上無名　粉絲怒斥自己倒自己米懶公正

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-25 09:30

男團MIRROR早前完成的一連六場演唱會吸引無數粉絲和圈中人觀看，就連地位崇高的香港演藝人協會會長古天樂都化身座上客捧場，樂壇成績有目共睹。MIRROR於三月底推出的新歌《WARRIOR》橫掃叱咤903、港台及新城997成為三台冠軍歌，卻未能成為ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》「十大推介榜」的冠軍歌，今星期更因為突然由上星期的第四位直接跌出榜外惹不少MIRROR粉絲不滿，紛紛湧到ViuTV的Facebook及Instagram留言希望節目可以公開評選準則，並直斥自己公司「倒米」。

《WARRIOR》是MIRROR於2021年推出的第一首派台歌。（IG/ @mirror.weare）

ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》的「CHILL CLUB推介榜」於2020年5月31日每星期都會公布十首「推介榜」上的歌曲排名，除了MIRROR的《IGNITED》外，隊中多名成員的SOLO作品均曾一嚐冠軍歌的滋味，包括Jer（柳應廷）的《迴光物語》、Anson Kong（江𤒹生）及Ian（陳卓賢）的 《蝸牛（合唱版）》、姜濤的《愛情簽證申請》、Edan（呂爵安）的《E先生 連環不幸事件》以及姜濤的《Master Class》。

MIRROR多名成員的SOLO作品均深受網民喜愛。（網上圖片）

Edan的首支單曲《E先生連環不幸事件》早前曾在ViuTV奪過冠軍。（Facebook：ViuTV）

《WARRIOR》由3月25日推出以來，上過「CHILL CLUB 推介榜」六星期，曾連續兩星期成為亞軍歌，而上個星期更穩守第四名，卻於本星期第21周突然從榜上消失跌出十大，令不少粉絲為MIRROR感到相當不值：「一直以為係等佢地開完演唱會先拎冠，一週（周）冠都無，下年頒獎禮咪無得投囉？」、「自己台斷左四台冠機會，好野（嘢）呀ViuTV」、「你唔冠《WARRIOR》都算，點解要落榜？」、「到宜家都未知cc榜點計」、「唱到街知巷聞，咩理由落左榜真係理解唔到」。

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有部份粉絲都表示理解ViuTV為了避嫌而刻意不過分吹捧MIRROR，但《WARRIOR》已經成為三台冠軍歌，ViuTV頒冠軍給MIRROR其實並無問題：「就算要維持Chill Club 公正，都唔應該無視首歌本身既（嘅）熱門度！」、「《WARRIOR》能夠攞到兩週叱咤(最有認受性既榜)冠軍，但CHILL CLUB一嘢掃走《WARRIOR》, 這是調教MIRROR其一既方法嗎？？？」、「今次真係唔公平。為咗唔想俾（畀）人話幫自己人就唔俾（畀）鏡仔攞」、「懶公正所以要殺左自己親生仔？」、「人地（哋）幾個電台都上到冠軍。你ViuTV要扮『眾人皆醉我獨醒』？」、「你哋要公平都唔好咁玩MIRROR 12個仔吖，總之其他歌手嘅歌永遠都快升慢落，MIRROR 同其他仔嘅SOLO歌永遠都係慢上快落，公平咩？」。亦有網民表示要罷睇沒準則的《CHILL CLUB》，寧願「睇返超級垃圾嘅《勁歌金曲》」。

有網民直斥ViuTV不頒冠軍給《WARRIOR》是自己倒自己米。（Instagram：@viutv）

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