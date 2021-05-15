Alton＠MIRROR改編姜濤《蒙着嘴說愛你》呻窮：我戶口乾枯！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-15 21:45

MIRROR一連6場的演唱會在本周二（11日）落下帷幕，成員們大概習慣了忙碌的工作模式，拍廣告的拍廣告、拍劇的拍劇、繼Jeremy（李駿傑）及Stanley（邱士縉）開設YouTube頻道分享演唱後台絕密Vlog後，Alton（王智德）亦上載一條名為《MIRROR演唱會未公開演出片段／無刪剪原片流出／姜濤Alton首支合作單曲／蒙着嘴說 _ _》的影片獲激讚。

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片中姜濤在台上演唱《蒙着嘴說愛你》，而Alton則改編了歌詞在化妝間合唱：「今個月入不敷支／生活在救助裡／我仍然入不敷支／給經濟援助也好／我戶口乾枯／全憑債務貧窮堅持／還有阿媽的照顧」。改編歌曲獲姜濤轉發大讚：「哥哥太有才了！」，而Jeremy亦轉發指：「好有共鳴，入不敷支！」連網民都紛紛留言指歌詞貼地：「希望真係揾埋姜濤一齊唱」、「50秒嘅蒙着嘴説冇錢」、「終於有首歌可以代表到我嘅心聲，冇錢」、「你演唱會唱嗰首歌我已經覺得好ERROR㗎喇，你唱埋呢首之後我要恭喜你喇，正式成為ERROR第六名成員，因第五係Edan（呂爵安）。」

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