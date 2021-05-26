樂壇已死？8首致鍵盤戰士的歌　Mirror〈Warrior〉以實力回應批評

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-05-26 18:55

「認認真感謝留言人尋開心 進步靠打擊跌倒中振奮」，方皓玟十年前的作品〈To Haters〉已經這麼唱着。廿一世紀世界更主張個人主義，活出自己色彩及表達己見，卻同時有許多人都忘了對彼此該有基本尊重，甚至，網絡或現實言語霸凌情況更變本加厲。或者正因如此，最近市場上的新歌有不少是捍衛自身價值，算是回應 haters 或對網絡言語霸凌的戰歌，值得大家一聽。

Mirror〈Warrior〉： 被負評練勇氣 以實力回應批評

作為 Mirror 今年第一首團歌，不僅為演唱會造勢推高期待值，命名為〈Warrior〉本身亦有鮮明信息與立場，從文案中大概都明白：「老海鮮是無法明白新物種的。未死的不會因為口誅筆伐而氣絕身亡，糾纏在『XX已死』的爭論是那麼多此一舉，只有懷著打不死的戰意精神，每人每天都是披著戰士袍打出新版圖。」

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出身於新電視台，Mirror 亦由一班新世代男生組成，在勁歌熱舞下，他們散發著屬於香港組合的獨特色彩，卻因為「新人」身份而面對不少抨擊。不斷努力以實力令大家眼前一亮的他們，以新歌〈Warrior〉對城市中的批判文化作有力回應。「難成為習慣做一隻棋 行動都顧忌挺起腰骨被負評練勇氣 滴汗能做武器 新聲音慘遭攻擊有了準備」希望心中仍有團火，有著某些信念的你，此刻都因這首新曲，燃起你的戰士魂！

Anson Kong 江𤒹生〈黑之呼吸〉：保持純真作你認為對的事

除了團體推出新作「反擊」外界的誤解，Mirror成員之一的Anson Kong 年初因為頒獎禮上失落新人獎項時的面容，被傳媒及歌迷們大造文章，他隨即亦以反叛搖滾曲狂風，作有力回應：「人們剖析我的臉 不發一語便引動謠言」，Oscar 的詞直接無遺地表達出歌者對此事的感受。AK說：「這個世界有很多不同聲音，干擾你真實想法；我覺得只要不影響其他人，盡量都要保持內心最純真的想法，因為這個才是真正的你。」

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的確是，一件事情有很多面，而要怎麼解讀，很視乎解讀者的意圖及投射，作為當事人唯一可以做的，便是堅守自己的信念，保持純真作你認為對的事。由 One Promise 的天衡作曲，AK 對搖滾曲風亦處理恰當，更令人對他在音樂上有更多期待。

胡鴻鈞〈整親〉：自嘲來化解不實攻擊

出道以來一直專注做音樂的胡鴻鈞，不時成為網民開玩笑及追擊的對象，新歌〈整親〉透過自嘲及新曲風，作出少有的明顯反擊。新歌主題圍繞心靈上的受傷，本身也於網絡上受到很多評論的Hubert笑言：「其實自己一直都很留意，知道大家對自己作品的看法，當中有很多有建設性的提議，很有幫助。」

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MV 拍攝概念有趣，由 Hubert 一人分飾兩角，演活加害者及受害者角色，演技大爆發。一路以來，Hubert 都在音樂上愈見多樣化，不甘於只做一位情歌／劇集歌王子，希望這部份的他亦被大眾看見。同時，大家也可像這首歌一樣，以嘻笑怒罵的自嘲方式化解別人對你的不實攻擊。我們都該學習，不要因為一些反對聲音，或別人的看法，而影響自己一直追逐的夢想，要繼續堅持自己的初衷。

張敬軒〈YOU〉：別在虛幻的「關注」下迷失自我

想必你我都試過，為了追求別人的like和comment，開始變得失去自我吧？喝杯咖啡要打卡，怎料拍完照後，咖啡都冷了；週末忙著衝去content farm推介的打卡勝地，好像這個畫展、那個公園，只為拍張照慢慢修圖呃like，其實心裡根本不怎麼喜歡藝術⋯⋯

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皇上張敬軒的新專輯中，我們找到這首久違的 R&B 曲風，節奏強勁，充滿律動的〈YOU〉，探討都市人對生活的種種迷戀、貪婪和自虐傾向：「Oh 乖乖的 被你手指矮化我」，都是在反映網絡文化、鍵盤戰士刷存在感。與其在社交媒體上博取人們虛偽的關注，倒不如花點時間好好愛自己吧！

鄭欣宜〈@princejoyce〉：女皇駕到閒言閒語淪為背景

轉投新公司懷抱的Joyce，在新一年打響頭炮，以這首節奏極強的舞曲，展現她的態度。〈@princejoyce〉顧名思義，所說的是自己確認自己的身份，不活在別人的標籤與眼光下，絕對是一種是自愛的表現。在男性主導的討論區中，Joyce的身材不時被網民評頭品足，甚至以極度侮辱的詞字形容，彷彿只要將她踩得最低，自己的傷痛才能撫平一樣。

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無論是MV或是唱與Rap的部份，Joyce 都展現出女皇氣場，讓人想跟著她唱跳，無疑是女性自強的表表者。當你變得夠強，活出自己的高度，閒言閒語也就只能為你作背景，再不會聽到那些雜音，因為主角從來是自己。

Kendy Suen〈面目〉：探討真假難分的世代

我們害怕被批判，所以戴上面具，露出世人愛看的樣子，粉飾太平。Kendy 孫曉賢作個人發展後的作品，題材愈見個人。〈面目〉是她曲、詞、編、監完全自作業，她希望用〈面目〉探討真假難分的世代，MV中又承接前作，繼續以太空人為主題，用面具比喻每個人隔著口罩與人相處的心理：「依家我哋個個都會戴住口罩，好多時同人討論都會有言語上嘅修飾，其實每個人都會用呢啲保護罩保護自己。我覺得呢個係一個好有趣嘅現象，好想用歌去記錄低呢個狀態。」

歌詞寫道：「無謂字句 閒話是個面具 其內敗絮 完全沒理錯或對」很多時在網絡上留言的人，都躲在電腦或手機的面具，很多時打的字句都只為了刷存在感，癲倒事非，不問對錯。〈面目〉的電子編曲及 Kendy 的 vocal 充份營造出那份城市人的冷漠，同時以第三者角度述說現狀。

樂壇已死合唱團〈樂壇已死〉：以優秀作品面對酸民

始於2021年1月4日，〈樂壇已死〉是由詞人小黑及唱作人吳林峰一同開始的音樂計劃，希望回應樂壇已死的說法。整件事由小克在社交平台表示想寫關於「樂壇已死」的歌曲開始，吳林峰表示已在寫同一主題的旋律，兩人一拍即合開始創作，第2日王雙駿加入，並找各友好樂手埋班，第12日就完成了歌曲製作，官方MV現時已有超過23萬人看過官方MV。

老實說，樂壇已死這個說法，從90年代開始已出現，由當時偶像派抬頭，到千禧年代四大天王淡出，世代的轉換令聽眾耳朵都需要適應。常慨嘆樂壇已死的人，總用舊的角度去看新的事物，從來都不會以開放的心去看待藝術認識的變化。也許不是新世代的香港歌手令樂壇死亡，而是聽眾的頑固與封閉。尤幸這一兩年，大環境的變化讓本土音樂再成氣候，面對網絡酸民的最好回應，則是端出更優秀的作品，點擊率從不騙人。

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