樂壇核數師︱姜濤奪四台冠軍締造里程碑　仍難平息MIRROR歌迷怒火

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-31 21:45

上個星期提到，MIRROR憑單曲《WARRIOR》贏得三大電台冠軍，當中在「903專業推介」不但贏得兩個星期冠軍，今個星期更續留第4位，大大增添年末在頒獎禮奪歌曲獎的本錢。然而，歌曲在上個星期的「Chill Club推介榜」落榜，惹來不少「鏡粉」批評，重新質疑推介榜背後機制，即使今個星期姜濤《Master Class》在新城登頂後，順利贏得四台冠軍，MIRROR支持者的怒氣仍未消除。

姜濤《Master Class》今個星期贏得新城冠軍，成為MIRROR成軍以來第一首四台冠軍歌。（資料圖片）

翻查資料，原來許廷鏗（Alfred）過往也有一首大熱作，同樣是因為失落娘家流行榜冠軍寶座而與四台冠軍刷身而過。在2013年，仍在星煥的Alfred推出代表作《青春頌》，這首經典作當時已經贏得三大電台冠軍，而且在商台同樣是贏得兩個星期冠軍，但後來回到TVB「勁歌金榜」，這首冠軍歌卻在奪得連續兩星期亞軍後落榜。其實《WARRIOR》在4月ViuTV頒獎禮後，同樣曾經連續兩個星期佔據第二，對比《青春頌》在TVB的表現，情況幾乎一模一樣。

《WARRIOR》被ViuTV斷纜，被指是2013年《青春頌》翻版。（資料圖片）

即使姜濤憑《Master Class》達成四台冠軍歌的里程碑，仍未能平息一眾MIRROR歌迷對「Chill Club推介榜」表現的憤怒。不少「鏡粉」在ViuTV Facebook留言，除認為《WARRIOR》有質素重新上榜爭冠外，更再度質疑幕後團隊的評審準則，直言：「頒獎禮話就話一人一票，但我連想投嘅歌都俾你地踢走咗呀！」、「真心唔明點解《Warrior》落榜喎，究竟CC（《Chill Club》）評分標準係點，次次結果都令人大跌眼鏡嘅。」更有網民開始與友台「勁歌金榜」比較：「宜（依）家勁歌金榜認受性仲好過《Chill Club》，起碼意見好唔好都照直講，呢啲就係準則。《Chill Club》我完全睇唔到有啲咩準則。」就推介榜結果及網民意見，記者曾嘗試向《Chill Club》監製葉子文查詢，唯對方未有回覆。

《WARRIOR》究竟有沒有機會再挑戰「Chill Club推介榜」？。（MV截圖）

點擊圖輯睇2021年第21周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，MIRROR連續四星期稱霸：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」，C AllStar新歌奪冠：

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」，姜濤達成四台冠：

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」，莫文蔚有望再奪冠？

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」四首歌新上榜，鄭秀文暫時領先：